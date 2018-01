Dzeko e Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma | l' agente del bosniaco in procinto di

Dzeko E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : il bosniaco attende il match con la Samp per l'annuncio? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il bosniaco vuole aspettare giovedi per l'annuncio?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:24:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 24 gennaio in DIRETTA : Dzeko ed Emerson verso il Chelsea - Inter forte su Pastore - Mascherano all’Hebei : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 24 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, martedì 23 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Il paradosso dell’affare Dzeko-Chelsea : l’errore la Roma lo fa con Emerson! : In casa Roma il calciomercato potrebbe vivacizzarsi nelle ultime giornate caldissime di questo mese di gennaio. Il club del patron Pallotta si appresta a cedere Dzeko ed Emerson al Chelsea, per una cifra pari a 50 milioni di euro più 10 di bonus. Ebbene, in questi giorni abbiamo difeso a spada tratta la decisione di fare cassa da parte della Roma per poter finalmente sistemare i conti e rispondere al meglio alle richieste dell’Uefa in ...

Dzeko e Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma : attesa oggi l’ufficialità : Dzeko e Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: attesa oggi l’ufficialità. Dovrebbe chiudersi nelle prossime ore la clamorosa doppia operazione fra i giallorossi e i Blues(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Dzeko E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : i dettagli sul bonus creeranno problemi? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Pare ormai chiuso l'affare di Calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:12:00 GMT)

Roma - Dzeko ed Emerson Palmieri verso il Chelsea per 50 milioni più bonus : 'Non lo so, non lo so...'. Mister Antonio Conte glissa, ma in Inghilterra sono sicuri: Edin Dzeko ed Emerson Palmieri sono a un passo dal trasferimento dalla Roma al Chelsea . 'Come sapete se sul ...

Dzeko e Emerson Palmieri al Chelsea?/ Calciomercato Roma : la firma giovedì - ma intanto spunta Slimani : Dzeko e Emerson al Chelsea? Pare ormai chiuso l'affare di Calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 19:42:00 GMT)

Chelsea - Conte : "Dzeko ed Emerson? Non so - se ci saranno novità saprete..." : "Non lo so, quando il club avrà notizie, lo saprete". Antonio Conte, tecnico del Chelsea, alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese contro l'Arsenal (andata 0-0), risponde ...

Dzeko E EMERSON PALMIERI AL CHELSEA? / Calciomercato Roma - parla Conte : io non so nulla : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Pare ormai chiuso l'affare di Calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:23:00 GMT)

Dzeko e Emerson Palmieri al Chelsea?/ Calciomercato Roma - Di Francesco : è ancora la mia prima punta : Dzeko e Emerson al Chelsea? Pare ormai chiuso l'affare di Calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Dzeko ed Emerson a un passo dal Chelsea : Ore decisive per il trasferimento di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea, a quanto riporta la stampa britannica la doppia trattativa tra il club londinese e la Roma per il trasferimento in ...

Dzeko E EMERSON PALMIERI AL CHELSEA? / Calciomercato Roma : il bosniaco in campo a Marassi? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Pare ormai chiuso l'affare di Calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:51:00 GMT)

Dzeko - Emerson Palmieri - ma non solo : il Guanghzou punta Nainggolan : Roma, 23 gennaio 2018 - Con le cessioni ormai imminenti di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea per 50 milioni di euro più bonus (decisiva ieri la telefonata di Antonio Conte per convincere l'...

Emerson e Dzeko a un passo dal Chelsea : Manca solo l'ufficialità ma Edin Dzeko ed Emerson Palmieri lasceranno la Roma destinazione Chelsea. Mancano ancora alcuni dettagli ma la doppia operazione porterà nelle casse della Roma 50 milioni più ...