Duplice omicidio a Cremona | cinese uccide compagna e bimbo di 3 anni

Duplice omicidio - la Spagna 'scarcera' il boss scissionista Raffaele Amato : Il colpo di scena è arrivato ieri mattina, nel corso dell'udienza preliminare: Raffaele Amato, indicato dalla Dda di Napoli come boss degli scissionisti di Secondigliano, è stato scarcerato grazie a ...

Coltellate tra vicini in via Rigopiano. Quattro persone accusate di Duplice tentato omicidio : PESCARA E' UNA CITTA' VIOLENTA . Continuiamo a scriverlo da tempo perchè gli episodi di cronaca confermano questo trend da realtà urbana pericolosa . L'ultimo episodio. lo scorso giovedì pomeriggio , quando, per motivi sembra futili, si parla di musica ad alto volume, è scattata una ...

Gomorra - Duplice omicidio : confermato ergastolo in appello a ex attore Terracciano : Criminale nella finzione, ma anche nella vita. Almeno secondo i giudici della corte d’Assise di appello di Santa Maria Capua Vetere che ha confermato l’ergastolo – come riporta Fanpage.it – per Bernardo Terracciano, detto “Zì Berardino”, accusato di duplice omicidio. La prima sentenza nei confronti dell’uomo, che nel film di Matteo Garrone Gomorra interpretava il boss “Peppe ‘o ...

Uno Bianca/ Castel Maggiore ricorda 27 anni dopo il Duplice omicidio di Luigi Pasqui e Paride Pedini : Uno Bianca, Castel Maggiore: cerimonia di commemorazione in ricordo delle due vittime della banda, Luigi Pasqui e Paride Pedini, uccisi 27 anni fa. Il dolore dei familiari.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:33:00 GMT)

Coniugi uccisi a Viterbo : fermato a Ventimiglia il figlio della coppia. È sospettato del Duplice omicidio : È stato rintracciato e fermato dalla polizia a Ventimiglia, in Liguria, l’uomo sospettato di aver ucciso a Viterbo gli anziani genitori. Il 44enne aveva fatto perdere le sue tracce, ma è stato individuato dalla polizia di Frontiere di Ventimiglia, che gli ha notificato il fermo emesso dalla Procura di Viterbo. L’uomo si trova ora in stato di fermo per omicidio e si attende il suo interrogatorio per capire il possibile movente del ...

Olanda : Duplice omicidio - due arresti : 2.09 Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Maastricht in una moschea dopo la morte di due persone e il ferimento di altre due persone. Le vittime degli accoltellamenti,secondo i testimoni, sono padre e madre di una famiglia siriana che vivevano separati. L'uomo,sarebbe rientrato a casa dopo una lite nella moschea e un gruppo di giovani siriani lo avrebbe chiamato fuori per poi pugnalarlo. Il gruppo si sarebbe recato poi a casa della ...

Duplice omicidio a Ramacca : assassino incastrato da telecamere : Palermo, 14 dic. (askanews) Sono state le telecamere di sorveglianza istallate nelle strade vicine all'abitazione dove vivevano le due sorelle Lucia e Filippa Mogavero, uccise a coltellate ieri 13 ...

Catania - il Duplice omicidio di Ramacca : l'autore incastrato dalle telecamere e da una soletta per scarpe : I carabinieri hanno fermato un trentenne pregiudicato. Un tentativo di rapina finito in maniera tragica: questo il movente dell'omicidio di Maria Lucia e...

Duplice omicidio nel Catanese - due sorelle uccise a coltellate : Palermo, 13 dic. (askanews) - uccise a coltellate nel corso di una rapina. È questa al momento la ricostruzione che i carabinieri hanno fatto del Duplice omicidio di due anziane sorelle trovate senza ...

Firenze - uccise una trans e una sua amica : condannato a 30 per Duplice omicidio : Ha ucciso una transessuale brasiliana e una ventisettenne dominicana, in un appartamento in via Fiume, a Firenze, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Ora, Mirco Alessi, quarantatreenne ...

Duplice omicidio Firenze : 30anni a 43enne : Firenze, 7 DIC - Dovrà scontare 30 anni di reclusione Mirco Alessi il 43enne fiorentino che il 29 giugno 2016 uccise il transessuale brasiliano Gilberto Manoel Da Silva, 45 anni, con il quale aveva ...

Duplice omicidio di camorra mamma e figlio uccisi nell'auto : Duplice omicidio questa sera in provincia di Napoli. uccisi mamma e figlio. Nell'agguato di camorra hanno perso la vita Clemente Palumbo, 34 anni, e la mamma Immacolata De Rosa, 62 anni. I due sono ...

Duplice omicidio di Parete : arrestato il figlio Graziano Affratellanza : Contrariamente a quanto si era appreso inizialmente, Graziano Affratellanza è stato ritrovato ma vivo. Il quarantenne non si è impiccato. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri per la strage familiare di Parete in provincia di Caserta. Marito e moglie sono stati trovati morti.…Continua a leggere →