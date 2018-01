Dragon' s Dogma | Dark Arisen è in offerta su Steam a meno di €10

: #DragonsDogmaDarkArisen in forte sconto su Steam. - Eurogamer_it : #DragonsDogmaDarkArisen in forte sconto su Steam. - mrwolfrad : c'è dragon's dogma in sconto su steam e non so se prenderlo perché in fondo lo vorrei per ps4 - FranchescoIMV : DRAGON DOGMA modo DIFICIL. PS4. Trofeo EL HEROE | SeriesRol - CarmeloCar870 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Console_Tribe : Il director di Devil May Cry e Dragon’s Dogma invita i fan a rimanere sintonizzati - -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 24 gennaio 2018)'s, arrivato lo scorso anno anche su PlayStation 4 e Xbox One in occasione dei 5 anni dal lancio del gioco, torna oggi protagonista con un'interessanteper tutti i giocatori PC. Infatti, come segnala PCGamer, se ancora non vi siete avventurati nel mondo di's, sarete felici di sapere che il titolo di Capcom è ora disponibile sucon il 67% di sconto. Questo significa che potete fare vostro il gioco per 9,89 Euro, contro i 29,99 Euro di partenza. Un'ottima occasione per chi ancora nn ha messo mano a's, che ne dite?Read more…