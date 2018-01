DOWNSIZING di Alexander Payne 2017

: Alexander Payne – Downsizing – Vivere alla grande | Recensione | SENTIREASCOLTARE - Deiv90 : Alexander Payne – Downsizing – Vivere alla grande | Recensione | SENTIREASCOLTARE - Sal_Piombino : RT @perochan: Downsizing, il nuovo film di Alexander Payne, è in realtà molto carino - ArtsLife | ArtsLife - perochan : Downsizing, il nuovo film di Alexander Payne, è in realtà molto carino - ArtsLife | ArtsLife - sentieriselvagg : Downsizing – Vivere alla grande, di Alexander Payne - cinematografoIT : Recensione #Downsizing. Pamphlet ecologista di Alexander Payne: satira intelligente, a tratti irresistibile… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) In un futuro non troppo lontano, un team di scienziati norvegesi riesce nella straordinaria impresa di rimpicciolire le dimensioni dell’uomo e della materia, fornendo un’efficace seppur estrema soluzione all’eccessivo consumo energetico che affligge il pianeta. Paul Safranek (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig), in crisi economica e ammaliati dalla promessa di una vita migliore pronta ad attenderli nel nuovo mondo in miniatura, decidono di sottoporsi al processo di rimpicciolimento. Ma quando la donna si tira indietro all’ultimo, Paul si trova costretto ad affrontare da solo l’enorme cambiamento.