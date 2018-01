DJI Osmo Mobile 2 | il gimbal per iPhone è in esclusiva su Apple Store

Arriva al CES 2018 Osmo Mobile 2 - il nuovo gimbal per smartphone “economico” di DJI : Dal CES 2018 di Las Vegas Arriva il nuovo gimbal per smartphone di DJI Osmo Mobile 2, dispositivo economico per gli appassionati del videomaking. L'articolo Arriva al CES 2018 Osmo Mobile 2, il nuovo gimbal per smartphone “economico” di DJI è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.