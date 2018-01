Diritti tv - Lega A e Sky-Mediaset lontani : (ANSA) - MILANO, 24 GEN - La Lega Serie A prosegue le trattative private con Sky e Mediaset Premium per l'assegnazione dei Diritti tv domestici del triennio 2018/21. Venerdì l'assemblea dei venti club ...

Il piano B della Lega sui Diritti tv : l’offerta di Mediapro da 990 milioni : Il gruppo spagnolo punta a creare un canale della Serie A da dare in affitto alle varie piattaforme. L'articolo Il piano B della Lega sui diritti tv: l’offerta di Mediapro da 990 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - il pallone si sgonfia : la Lega vuole un miliardo ma le pay-tv offrono 800 milioni. E i club non assegnano : Il pallone italiano si sgonfia: la Serie A non vale un miliardo di euro. Almeno non secondo le pay-tv, che per la seconda asta di fila per i Diritti tv del triennio 2018-2021 si sono fermate ben al di sotto della soglia, evidentemente troppo ambiziosa, fissata dai presidenti: solo 800 milioni, a fronte di un 1,05 miliardi richiesti. Certo, stavolta almeno le offerte ci sono state, a differenza della prima in cui il bando era stato boicottato, e ...

Lega Serie A - decisione su offerta International Bank of Qatar dopo bando Diritti tv : Scade nella prossima settimana l'offerta avanzata dalla International Bank of Qatar alla Lega Serie A, ma secondo quanto filtra l'orientamento dei club è quello di prendere una decisione sull'investimento da 13 miliardi in dieci anni proposto dall'istituto dell'emirato solo dopo l'esito del bando dei diritti tv, quindi non prima della fine del mese. Il tema è all'ordine del giorno (assieme alle proposte in materia di politica ...

