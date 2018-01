: RT @borghi_claudio: Salvini a @diMartedi un leone in mezzo alle iene. La volta che faranno un accerchiamento così a di maio lo devono porta… - grazi2777 : RT @borghi_claudio: Salvini a @diMartedi un leone in mezzo alle iene. La volta che faranno un accerchiamento così a di maio lo devono porta… - TIZIANAPOESIA : RT @5risi1: A POMIGLIANO.E VAI..Il Pd schiera una scienziata contro Di Maio - Politica - - ivanbazzucchi1 : Luigi Di Maio a Porta a Porta (INTEGRALE) 23/1/2018 - SacchiGg : RT @EugenioCardi: Ricordiamo: «Io non ho nulla da cui scusarsi se non si dovrebbero scusare quei radical chic» - neXt Quotidiano https://t… - fojarol : «Io non ho nulla da cui scusarsi se non si dovrebbero scusare quei radical chic» -

"Ci sono 400 leggi inutili di cui non si capisce l'esistenza. Le prime da abolire sono lo, gli studi di settore e il". Lo afferma Di, candidato premier del M5S. E per "sburocratizzare" propone di fare "l'elenco delle leggi da abolire" e di unificare le banche dati della Pubblica amministrazione. "E' chiaro, ad esempio, che le leggi fatte per combattere l'evasione stanno danneggiando chi ha sempre pagato le tasse ed è ligio agli adempimenti", sostiene ancora Di.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)