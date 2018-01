Destiny 2 sta faticando Il coinvolgimento dei giocatori è in declino

Pronto un nostalgico ritorno in Destiny 2? I piani di Bungie : Non sono poche le lamentele che, nel corso di questi primi mesi di vita, hanno riguardato Destiny 2: soltanto nell'ultimo periodo c'è stata infatti la polemica in merito ai contenuti somministrati ai giocatori attraverso l'Everversum, e in particolar modo alcuni utenti sul noto forum Reddit lamentavano ricompense (in termini di polvere luminosa) differenti, che variavano in maniera sostanziale (quantitativamente) a seconda della loro natura di ...

Destiny 2 : il PlayStation Store potrebbe aver svelato per errore trama e titolo della prossima espansione : Il PlayStation Store potrebbe aver svelato il nome della prossima espansione di Destiny 2.Come riporta VG247 infatti, il DLC che verrà dopo "La Maledizione di Osiride" potrebbe intitolarsi "Gods of Mars", almeno così sembrerebbe secondo la pagina dello Store di Sony.Le indiscrezioni, apparse sulla pagine americane e giapponesi del PS Store, vorrebbero che il prossimo DLC del celebre FPS di casa Bungie avesse luogo su un nuovo pianeta, in questo ...

Il Playstation Store vi propone Call of Duty WW2 + Destiny 2 per PS4 a un prezzo strepitoso : Sembra che la cara, vecchia Sony non abbia intenzione di porre fine alle offerte imperdibili anche dopo il Natale, con gli sconti di gennaio che saranno attivi ancora per qualche settimana e che propongono promozioni fino al 60% di riduzione sul costo iniziale. In caso doveste ancora recuperare due dei migliori sparatutto in prima persona usciti lo scorso autunno, il Playstation Store vi propone un bundle dal prezzo che riteniamo imperdibile: ...

L'upgrade 4K per Xbox One X di Destiny 2 testato a fondo - analisi tecnica : L'upgrade per Xbox One X di Destiny 2 offre tutto ciò che vi aspettereste da uno studio di sviluppo talentuoso che lavora su un hardware molto potente, quindi si può dire che non ci sono grosse sorprese in questo caso. Il tanto atteso upgrade di Bungie essenzialmente prende la versione del gioco per console base e la eleva agli standard della risoluzione ultra HD, né più e né meno. Dal punto di vista del gameplay, il salto al 4K è fornito senza ...

Valanga di novità con la patch 1.1.1.1 di Destiny 2 - la lista completa : L'avevamo già anticipato abbondantemente, quando è finita la manutenzione ai server di ieri è stata pubblicata la nuova patch 1.1.1.1 per Destiny 2, che ha introdotto tante novità grazie a un grande aggiornamento. Inoltre lo stesso sviluppatore ha chiesto scusa ai giocatori per i contenuti bloccati in Destiny 2, ora disponibili per tutti. Come viene riportato su sito ufficiale dalla stessa Bungie, ecco l'elenco completo delle novità ...

Problemi Destiny 2 dopo lancio DLC - utenti standard impossibilitati ad accedere ad attività base? : L'approdo sul mercato del nuovo DLC di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, è avvenuto soltanto pochi giorni fa (il 5 dicembre), e ovviamente tantissimi sono i giocatori che, dopo una lunga attesa, hanno ricevuto pane per i propri denti e si sono da subito fiondati alla scoperta dei nuovi contenuti innestati da Bungie nel proprio titolo. Non sono ovviamente mancate polemiche però legate soprattutto a tutti coloro che il DLC non l'hanno ancora ...

La potentissima arma Lente di Prometeo in Destiny 2 acquistabile da Xur e tutti gli altri oggetti : Destiny 2 si arricchisce con la nuova posizione ed oggetti inn vendita da Xur, questa settimana c'è anche una piacevole e particolare sorpresa. Xur come sempre propone nuovo equipaggiamento esotico per i Guardiani che se lo possono permettere: tra gli oggetti di questa settimana si potrà addirittura trovare la potentissima, almeno per ora, Lente di Prometeo e tre nuovi pezzi di armatura. Dove si trova Xur questa settimana? Ve lo diciamo noi: ...

Aggiornamento 1.1.1 per Destiny 2 : Bungie risponde alle polemiche - ecco la lista dei problemi : Bungie nel suo Aggiornamento settimanale non ha solo parlato della Contesa di Fazioni di Destiny 2, ma ha anche speso qualche parola sui problemi che affliggono il gioco. Prima di tutto dell'annoso problema dell'impossibilità di platinare Destiny 2 per chi non ha acquistato il DLC La Maledizione di Osiride. Con il DLC Bungie infatti ha aumentato il livello minimo per partecipare ad alcune attività. Questo significa che per accedere ad alcuni ...

Novità nel futuro di Destiny 2 - Armi Prodigio e sistema di ricompense rinnovato : lista miglioramenti da Bungie : Destiny 2 ieri doveva essere al centro dell'ultimo live streaming programmato per mostrare le nuove Armi del DLC La Maledizione di Osiride, che uscirà il prossimo 5 dicembre. Ma le continue polemiche sul titolo, dagli errori di connessione ai misteriosi ban su PC, hanno costretto Bungie a cancellare lo streaming. Tutto è precipitato dopo alcune indagini dei giocatori sul sistema di progressione, che rallentava la crescita del proprio personaggio ...

Destiny 2 : c'è una soglia nascosta agli XP che possiamo guadagnare : Destiny 2 limita la quantità di XP guadagnati durante il gameplay, una volta raggiunta una certa soglia, riporta VG247.Vi sono una serie di ragioni per una scelta del genere, tra le quali probabilmente la più importante è il fatto che la variante di Destiny 2 della loot box è acquistabile solo tramite gli XP.Esse sono acquistabili anche tramite microtransazioni con moneta reale, naturalmente. Considerando che ogni nuovo livello oltre il 20 si ...

Destiny 2 La Maledizione di Osiride : Foresta Infinita e Profezie Perdute Speciali e Approfondimenti - SpazioGames.it : Per l'occasione Bungie ha organizzato una serie di tre live streaming atti a svelare tutte le novità dell'espansione: da settimana scorsa potete seguire sul nostro canale YouTube queste dirette, ...

Nuovo video Destiny 2 mostra la Foresta Infinita - orario secondo livestream (21 novembre) : Domani 21 novembre è un altro giorno molto importante per tutti gli appassionati i Destiny 2: Bungie terrà un Nuovo livestream, il secondo di tre, per illustrare le novità del DLC, La Maledizione di Osiride, il primo e molto atteso per lo sparatutto MMO disponibile su Xbox One, PS4 e PC. In realtà sono stati svelati già minuti di gameplay della prima missione nel precedente livestream, nuove attività del raid e il filmato di apertura. Ora con ...

Destiny 2 : questa sera il livestream dedicato a La Maledizione di Osiride : In occasione dell'imminente lancio di La Maledizione di Osiride, la nuova espansione di Destiny 2 , Activision ha pubblicato un teaser trailer dedicato alla diretta streaming prevista per oggi, mercoledì 15 novembre, alle 20.00 ore italiane sul canale Twitch di Bungie . Il livestream sarà incentrato sui nuovi luoghi che i giocatori visiteranno, i nuovi personaggi ...