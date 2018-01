Curva Atalanta | ' Razzisti noi?'

Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa - pena sospesa : Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa , pena sospesa I Cori razzisti nei confronti di Koulibaly costano all’ Atalanta la chiusura della Curva Nord, per un turno. Sanzione però sospesa , e che sarà inflitta se nell’arco di un anno episodi simili dovessero ripetersi. E’ quanto ha deciso il Giudice sportivo che ha squalificato per un turno […] L'articolo Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa , pena sospesa ...

Cori razzisti contro Koulibaly : Curva Atalanta chiusa per un turno : Il giudice sportivo ha disposto la chiusura di un turno della curva Nord dell' Atalanta a causa dei Cori razzisti dei tifosi bergamaschi all'indirizzo di Koulibaly , difensore del Napoli....

Giudice sportivo - cori razzisti contro Koulibaly : chiusa la Curva Atalanta con la condizionale : Sono 4 i giocatori fermati per una giornata dal Giudice sportivo in seguito alla 21esima giornata di Serie A: Nicolò Barella del Cagliari ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti ...