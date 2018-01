Crolla tetto chiesa a Bologna | no feriti

In fiamme il capannone di un'azienda agricola : Crolla il tetto : CELLINO SAN MARCO - Un incendio di vaste dimensioni ha provocato il crollo del tetto di un capannone che si trova a Cellino San Marco, nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale per Oria. Il ...

Venti fortissimi si abbattono sulla Sicilia : strage di alberi - Crolla tetto ospedale a Catania : Come preannunciato nelle varie allerte meteo di ieri, fortissimi Venti hanno colpito nella notte e nelle ultime ore la Sicilia, causando numerosi danni e disagi. Particolarmente colpita è stata...

Maltempo - Crolla tetto in una scuola di Aversa : sopralluogo di Fortini : sopralluogo dell’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini all’istituto tecnico Alessandro Volta di Aversa (Caserta), dove il 7 novembre scorso crollo’ il tetto della palestra in seguito alle abbondanti piogge verificatesi in quei giorni. Accompagnata dal consigliere regionale, nonche’ presidente del Pd campano Stefano Graziano, la Fortini ha voluto vedere di persona la situazione, anche perche’ ...

Crolla il tetto di una palazzina : cinque famiglie evacuate : Paura ieri pomeriggio in via del Nuoto a Termoli. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della municipale TERMOLI. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito, per il crollo del tetto di una ...