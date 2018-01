Cremona | uccide la compagna e un bimbo di tre anni a colpi di mannaia

: Cremona, uccide la moglie a colpi di mannaia e ferisce bimbo di 3 anni - Cremona, uccide la moglie a colpi di manna… - BlitzQuotidiano : Cremona, uccide la moglie a colpi di mannaia e ferisce bimbo di 3 anni - Cremona, uccide la moglie a colpi di manna… - BlitzQuotidiano : Cremona, uccide la moglie a colpi di mannaia e ferisce bimbo di 3 anni - Cremona, uccide la moglie a colpi di manna… - Alien1it : #Cremona, uccide la moglie con la mannaia e ferisce un bimbo di 3 anni - cagliaripad : L'omicidio a Cremona, il piccolo è in condizioni disperate -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Ha ucciso adilae ha ferito gravemente alla testa un bambino di tre. L’omicidio è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10 nell’appartamento di una coppia cinese, in via Fatebenefratelli, a. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, di 51, avrebbeto la donna dopo una violenta lite. Il, figlio di un’amica, è stato trovato agonizzante accanto al corpo senza vita della donna, di 46. La coppia abita nel quartiere Zaist, alla periferia della città lombarda. Quando gli agenti chiamati dai vicini sonno entrati in casa hanno visto l’uomo che ancora impugnava lae il cadavere dellaa terra: è stato ammanettato e portato in carcere. Il piccolo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di. L'articololae undi tredi...