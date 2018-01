Cremona | morto il bimbo di 3 anni ferito

Donna uccisa Cremona - morto anche bimbo : 13.22 E' morto il bimbo di 3 anni che era stato ferito stamane da un amico dei genitori in un'abitazione di Cremona . Fin da subito le condizioni del piccolo erano disperate ed è morto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di 51 anni, di nazionalità cinese, ha ucciso con una mannaia la moglie, una connazionale di 46 anni, e poi ha ferito il bambino, figlio di un'amica di famiglia.

Cremona : gli ritirano patente e usa quella del padre morto - denunciato : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri in provincia di Cremona per false attestazioni a pubblico ufficiale e guida senza patente. Fermato dai carabinieri per un controllo mentre era alla guida di un'auto, l'uomo ha mostrato la patente del padre, deceduto