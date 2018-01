Cremona | contro i furti nel cimitero dei bambini lapidi e oggetti fotosegnalati

: Aggressione al capotreno Stagnati parte civile contro il senegalese accusato di rapina - Cremonaoggi : Aggressione al capotreno Stagnati parte civile contro il senegalese accusato di rapina - OlimpiaMilanoPR : RT @OlimpiaMI1936: #GameReport: foto, Highlights e statistiche contro #Cremona?. ?? - usbsindacato : Presidio davanti alla Prefettura di Cremona contro l'apertura della procedura di licenziamento collettivo 223/91.... - Cremonaoggi : La Pomì trova il riscatto in Ungheria: 0-3 contro Linamar - z9basket : RT @ilarymary: L’Olimpia Milano passa al fotofinish contro Cremona -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Una cosa più ignobile probabilmente non esiste. Il tranquillodeidi Castelleone, paese in provincia di, è stato più volte oggetto di raid e. Nel corso degli ultimi mesi, dalle 31 tombe dei piccoli, tutte ben curate, pulite e disposte ordinatamente su tre file, sono spariti tantiricordo. Pezzi che, al di là del valore economico, hanno per genitori e familiari un pregio inestimabile. Dopo proteste, denunce, appelli, incontri, il comune ha deciso di passare al contrattacco per cercare di cogliere sul fatto gli autori dei vili e squallidio almeno 'disincentivarli'. L'idea lanciata dalla polizia locale è di fotografare gliche sono sulle tombe e inserirli in un database custodito dai vigili. Oltre poi al posizionamento di telecamere per monitorare persone in entrata e in uscita dal. ...