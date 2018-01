Coppa di Francia | Psg-Guingamp | in gol Marcus Thuram | figlio di Lilian

Sigep 2018 - la Francia vince la Coppa del Mondo della Gelateria : La Francia ha vinto al 39esimo Sigep la Coppa del Mondo della Gelateria. 12 le nazioni in gara, invitate da Italian Exhibition Group, che da sabato scorso (20 gennaio) si sono sfidate su otto prove

Sigep 2018 - la Francia vince la Coppa del Mondo della Gelateria : (Teleborsa) - La Francia ha vinto al 39esimo Sigep la Coppa del Mondo della Gelateria. 12 le nazioni in gara , invitate da Italian Exhibition Group , che da sabato scorso (20 gennaio) si sono sfidate ...

Sigep 2018 - la Francia vince la Coppa del Mondo della Gelateria : La Francia ha vinto al 39esimo Sigep la Coppa del Mondo della Gelateria. 12 le nazioni in gara , invitate da Italian Exhibition Group , che da sabato scorso (20 gennaio) si sono sfidate su otto prove: ...

Coppa di Francia - Amiens-Psg 2-0 : Emery accede alla semifinale : AMIENS (Francia) - Il Psg batte 2-0 l' Amiens a domicilio e stacca il pass per la semifinale di Coppa di Francia. La gara si mette subito bene per la squadra di Emery grazie all'ingenua e folle uscita ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la staffetta femminile è della Francia - Italia sesta : Nella staffetta femminile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, successo per la Francia, che nel finale è riuscita a vincere lo scontro diretto con la Germania. Sul tracciato di Oberhof l'Italia è rimasta al comando per le prime due ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la staffetta femminile è della Francia - Italia sesta : Nella staffetta femminile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, successo per la Francia, che nel finale è riuscita a vincere lo scontro diretto con la Germania. Sul tracciato di Oberhof l’Italia è rimasta al comando per le prime due frazioni, salvo poi pagare dazio nella seconda metà di gara. La squadra francese, di fatto, non è mai uscita dalle prime due piazze, meritando il successo per l’alto livello ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 in DIRETTA : la Francia vince tra le donne! Italia sesta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche si conclude un lunghissimo weekend con le spettacolari prove a squadre a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero da divertirsi: Francia, Germania e Norvegia sembrano partite favorite ma si preannuncia il consueto spettacolo e la grande incertezza tipiche di queste ...

Dopo Soelden - la Francia Ancora Coppa per Bertani : Oggi è Ancora Coppa del Mondo per Luisa Bertani. La ventunenne atleta dello Ski racing camp Lenno, affronta il gigante di Courchevel (Francia, ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport). Una ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Spagna e Francia vincono tra le squadre - poche gioie per l’Italia : E’ andata in scena oggi in quel di Montafon (Austria) la prima prova a squadre per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross. poche gioie per l’Italia, dopo il trionfo di ieri di Michela Moioli nella gara individuale. La Spagna si conferma vincitrice ad un anno di distanza sulle nevi austriache per quanto riguarda la gara maschile: splendido successo da parte di Regino Hernandez e Lucas Eguibar che hanno battuto nella Big ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten il Giappone vince la gara a squadre davanti a Russia e Francia. Nona l’Italia : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile sbarca a Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa e apre il proprio weekend di gare con la prova a squadre, la prima della storia al femminile. La gara si è disputata sul trampolino Adlerschanze HS108 e ha visto prevalere il Giappone, forte di una squadra composta da Sara Takanashi, Yuka Seto, Kaori Iwabuchi e Yuki Ito e capace di condurre le operazioni fin dal primo Salto. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2017 : neve e vento in Francia - invertite le gare di discesa e superG. Annullata la prova odierna : Il maltempo continua a falcidiare la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018. Il Circo Bianco si è spostato da St. Moritz a Val d’Isere ma il risultato non è cambiato. La località francese è stata colpita da forti nevicate in questi giorni, che hanno costretto gli organizzatori a prendere già una decisione importante in vista del weekend, invertendo le due gare in programma. Il superG, dunque, si disputerà sabato 16 dicembre alle ...

Biathlon - la Coppa del Mondo sbarca in Francia a Le Grand Bornand : sette gli azzurri convocati : sette azzurri presenti in Cdm a Le Grand Bornand, Runggaldier salta la tappa. Oberhofer torna in Ibu Cup a Obertilliach Sono tre gli appuntamenti del Biathlon nei prossimi giorni. La Coppa del Mondo approda sulla pista francese di Le Grand Bornand, si comincia con la sprint femminile giovedì 14 dicembre (ore 14.15), seguita il giorno successivo dalla sprint maschile (sempre alle 14.15). ...

Coppa Davis - dopo 16 anni l'insalatiera torna in Francia : LILLE - La Coppa Davis 2017 va alla Francia che ha battuto 3-2 il Belgio nella finale disputata sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Decisivo il punto conquistato, nell'ultimo match ...

La Coppa Davis è della Francia - al Belgio non basta Goffin : Non è bastato al Belgio un grande David Goffin per battere il pronostico e conquistare la sua prima Coppa Davis in casa della Francia a Lille. Il numero 7 del mondo, finalista all'ultimo Masters, ha portato il punto del 2-2 travolgendo in tre set Jo-Wilfried Tsonga (7-6 6-3 6-2), poi si è dovuto accomodare in panchina per assistere al match decisivo, quello ...