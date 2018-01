Coppa del Re | Siviglia in semifinale

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Schladming. Hirscher torna ad allungare : Marcel Hirscher ha vinto lo spettacolare slalom austriaco di Schladming davanti a Henrik Kristoffersen, allungando sul norvegese sia nella Classifica generale che in quella di specialità. Con il successo odierno, il campione austriaco di fatto ha annullato gli effetti della vittoria del norvegese a Kitzbuehel, aumentando il suo vantaggio a oltre 100 punti in entrambe le classifiche. La Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci ...

Diretta/ Slalom Schladming : vince sempre Hirscher! Secondo Kristoffersen - Moelgg 5^ ( Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming : ancora Marcel Hirscher a vince re, 54esimo successo in Coppa del mondo per l'austriaco che precede Kristoffersen e Yule. Manfred Moelgg è quinto(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:36:00 GMT)

Coppa Davis 2018 - i convocati del Giappone per la sfida all’Italia. Out Nishikori - Sugita e Daniel le punte : Dal 2 al 4 febbraio a Morioka (Giappone) tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà il proprio percorso dagli ottavi di finale contro la squadra nipponica in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. E’ stato inserito, inoltre, come quinto uomo il pugliese Thomas Fabbiano. Formazione, dunque, ...