Coppa del mondo parapendio | 2 italiani sul podio

Coppa del Re - Siviglia-Atletico Madrid 3-1 : Montella conquista la semifinale : SIVIGLIA (Spagna) - Vincenzo Montella batte ancora una volta Diego Simeone e approda in semifinale di Coppa del Re con il suo Siviglia . Gli andalusi, dopo il 2-1 dell'andata al Wanda Metropolitano, ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Schladming. Hirscher torna ad allungare : Marcel Hirscher ha vinto lo spettacolare slalom austriaco di Schladming davanti a Henrik Kristoffersen, allungando sul norvegese sia nella Classifica generale che in quella di specialità. Con il successo odierno, il campione austriaco di fatto ha annullato gli effetti della vittoria del norvegese a Kitzbuehel, aumentando il suo vantaggio a oltre 100 punti in entrambe le classifiche. La Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2018 – Patrick Thaler : “Chiudo la mia carriera nella gara più bella dell’anno” : Patrick Thaler ha detto basta e saluta il Circo Bianco a 40 anni non nascondendo la propria emozione. Il 40enne, uscito di scena nella prima manche dello slalom di Schladming, ha voluto comunque tagliare il traguardo chiudendo con onore 21 stagioni di Coppa del Mondo. Una carriera caratterizzata da tre terzi posti (due volte a Kitzbuehel nel 2009 e 2014 e una volta a Val d’Isère nel 2013) e tre partecipazioni olimpiche e un settimo posto ...

Diretta/ Slalom Schladming : vince sempre Hirscher! Secondo Kristoffersen - Moelgg 5^ (Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: ancora Marcel Hirscher a vincere, 54esimo successo in Coppa del mondo per l'austriaco che precede Kristoffersen e Yule. Manfred Moelgg è quinto(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:36:00 GMT)

Coppa Italia - mercoledì Delta Informatica in campo a Marignano : ... sulla pagina facebook, all'indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire la diretta streaming della partita. IL TABELLONE (1) Ubi Banca S.Bernardo Cuneo (8) Barricalla Collegno (4) ...

Sigep 2018 - la Francia vince la Coppa del Mondo della Gelateria : La Francia ha vinto al 39esimo Sigep la Coppa del Mondo della Gelateria. 12 le nazioni in gara, invitate da Italian Exhibition Group, che da sabato scorso (20 gennaio) si sono sfidate su otto prove

Coppa Davis 2018 - i convocati del Giappone per la sfida all’Italia. Out Nishikori - Sugita e Daniel le punte : Dal 2 al 4 febbraio a Morioka (Giappone) tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà il proprio percorso dagli ottavi di finale contro la squadra nipponica in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. E’ stato inserito, inoltre, come quinto uomo il pugliese Thomas Fabbiano. Formazione, dunque, ...