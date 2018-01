Compra uno champagne da 34mila euro per festeggiare il compleanno Ma la presa lo tradisce

Bari - il presepe del Comune è senza Bambinello : due consiglieri vanno a Comprarne uno : I consiglieri di centrodestra Fabio Romito e Michele Picaro, entrambi ex Forza Italia ora iscritti al gruppo misto di loro iniziativa, hanno acquistato la...

Apple Compra Shazam - 'siamo fatti l'uno per l'altro' : ... con Youtube (controllata di Alphabet) che - secondo Bloomberg - si prepara a lanciare un servizio di musica in streaming a marzo per competere con la svedese Spotify e la stessa Apple. La cinese ...

Apple Compra Shazam - "siamo fatti l'uno per l'altro" : Apple acquista Shazam, la app per riconoscere i brani musicali. Il produttore dell'iPhone non ha fornito dettagli finanziari della transazione, che secondo indiscrezioni della stampa americana è inferiore al miliardo di dollari a cui la app era stata valutata nel 2015 nella sua ultima raccolta fondi."Siamo felici che Shazam e il suo team talentuoso si uniscano ad Apple. Sin dal lancio di app store, Shazam è stata costantemente una ...

Meglio Comprare un albero di Natale vero o uno finto? : Se si guarda alla sostenibilità ambientale, vince – a determinate condizioni – quello vero The post Meglio comprare un albero di Natale vero o uno finto? appeared first on Il Post.

I soci vogliono vendere ma nessuno Compra le azioni Il caso (speciale) della Bari : Ordinario di economia aziendale alla Sapienza di Roma, già consulente della Popolare di Vicenza, commissario straordinario per grandi gruppi in dissesto come Ilva o Alitalia, Laghi è in una posizione ...

"Ha Comprato voti - 25 euro ciascuno". Nei guai un altro neodeputato siciliano : I prezzi sono calati: 25 euro a voto. Dimezzati, rispetto ai livelli del 2008, quando la corruzione elettorale si pagava con 50 euro. In ogni caso, a meno di una settimana dalle regionali di domenica ...