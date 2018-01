Colf e badanti | novità importanti e buone notizie per i lavoratori domestici

Colf - badanti e baby sitter : aumenta lo stipendio nel 2018 : Buone notizie per collaboratrici domestiche e badanti: nel 2018 aumentano gli stipendi. L'adeguamento è relativo alla variazione dell'indice Istat del +8%, che si traduce in incrementi minimi della retribuzione...

Stipendio Colf e badanti : le tabelle 2018 e cosa prevede il contratto collettivo : Come in ogni settore lavorativo, anche in quello domestico che di norma riguarda colf, badanti, baby sitter, maggiordomi e così via, si hanno delle regole ben specifiche che vanno rispettate. Un settore lavorativo particolare perché rispetto alle altre tipologie di lavoro, in quello domestico il lavoratore spesso convive con il datore di lavoro che a sua volta, altrettanto spesso è un soggetto bisognoso di assistenza. Evidente che le regole che ...

Colf e badanti : dalle ferie allo stipendio - ecco i parametri 2018 e novità Inps : Anche il lavoro domestico come tutte le altre tipologie di attività ha un proprio contratto di lavoro base a cui devono adeguarsi datori di lavoro e lavoratori. il CCNL di categoria è stato aggiornato nel 2017 ma la materia è in continua evoluzione come dimostrano alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio che è appena stata approvata che miravano a concedere maggior tutela ai lavoratori per quanto concerne i contributi previdenziali. Anche la ...

Riecco Noemi Letizia : cambia fidanzato e apre un'agenzia di Colf e badanti : Noemi Letizia fa ancora parlare di sé. Da qualche settimana è finito il suo flirt con l'avvocato napoletano con cui si era accompagnata dopo la separazione dal marito, Vittorio Romano. In questi ...

Colf - baby sitter e badanti la carica delle sassaresi - Cronaca : In realtà non solo per i sassaresi (o meglio le sassaresi) la "collaborazione domestica" rimane lavoro tutt'altro che da scartare, tanto da rappresentare una delle prime "industrie" cittadine, ma dell'...