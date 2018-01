Classifica spettatori ultimo weekend | dalla A alla C | ecco l' incredibile dato

Serie B - girone di andata : Classifica spettatori - quando il tifo non paga Video : In Serie B, dopo le gare della 21a ed ultima giornata del girone di andata, il #campionato si ferma e riprendera' il 20 gennaio, in pieno calcio calciomercato [Video] della sessione invernale. Ieri si sono avuti i primi verdetti con il Palermo campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sul Frosinone e tre sulla coppia Empoli e Bari. Ma, come al solito, nessun verdetto sembra scontato in quanto il torneo è sempre incerto sino alla fine e bastano ...

Serie B - girone di andata : Classifica spettatori - quando il tifo non paga : In Serie B, dopo le gare della 21a ed ultima giornata del girone di andata, il campionato si ferma e riprenderà il 20 gennaio, in pieno calcio calciomercato della sessione invernale. Ieri si sono avuti i primi verdetti con il Palermo campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sul Frosinone e tre sulla coppia Empoli e Bari. Ma, come al solito, nessun verdetto sembra scontato in quanto il torneo è sempre incerto sino alla fine e bastano pochi ...

Serie C : Classifica spettatori - ecco le regine del girone di andata Video : Archiviato da alcuni giorni il girone di andata del #campionato di #Serie C, è tempo di consuntivi per quanto riguarda i dati relativi alla media degli spettatori nei tre gironi. Molte conferme, qualche novita' tra le prime squadre classificate rispetto alle previsioni iniziali ed al blasone dei singoli club. Nel girone A, si conferma al primo posto il Pisa con un media di 6872 spettatori, to dal Livorno, dominatore assoluto del girone con 5379, ...

La Classifica dei concerti con il maggior numero di spettatori paganti di sempre : Se sei un patito di concerti questa è la classifica che fa per te! via GIPHY Ti sei mai chiesto quali sono stati i concerti che hanno avuto maggior successo nella storia della musica? Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto la top 10 dei live musicali che hanno registrato il maggior numero di spettatori paganti (un caso a parte è la top 10 degli show gratuiti). via GIPHY Nella classifica anche ...

Serie C - crollo degli spettatori - il danno supera i 20 mila euro : la Classifica : Il campionato di Serie C è giunto al sedicesimo turno. Sono tante le sorprese in campo nei tre gironi: dal Siena che è tra le big del girone A, al Renate secondo nel girone B, senza dimenticare il Siracusa ed il Monopoli nel girone C. Le sorprese, però, sono anche sugli spalti e sono molto negative, in quanto ad affluenze. L'affluenza in Serie C è scesa da 2.340 a 2.242 spettatori in media a gara. Un calo di circa 100 spettatori per ogni match, ...

Classifica spettatori Serie B - otto tifoserie eccezionali e una bella favola Video : I dati sugli #spettatori medi presenti negli stadi della #Serie B italiana, confermano il forte attaccamento dei tifosi della nostra penisola alla maglia della propria citta'. Sono ben cinque le squadre che superano le diecimila presenze medie, con il Perugia a ridosso e il Frosinone penalizzato dai primi due incontri giocati ad Avellino. Infatti senza quelle due partite la media dei gialloblu sarebbe ben 12.065, seconda solo a quella del solito ...