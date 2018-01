Clamoroso Benevento | non solo Yanga-Mbiwa | si tratta Sagna!

: Clamoroso #Benevento, non solo #YangaMbiwa: si tratta #Sagna! - CalcioWeb : Clamoroso #Benevento, non solo #YangaMbiwa: si tratta #Sagna! - anteprima24 : Clamoroso retroscena di #calciomercato svelato da #Faggiano! Il ds del #Parma avrebbe bruciato il #Benevento per... - Fprime86 : RT @cmdotcom: Clamoroso #Benevento: trattativa avanzata con lo svincolato #Sagna -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Il, nonostante la sonora sconfitta con il Bologna, continua a credere nella salvezza. Fino a quando la matematica non condannerà i campani, la squadra di De Zerbi lotterà per cercare di mantenere la categoria. La dimostrazione che i Sanniti sperano ancora nella non retrocessione sta nel grande sforzo che sta compiendo la società sul mercato. In questi ultimi giorni di mercato, ilproverà a rinforzare la difesa. Dalla Francia parlano di un interesse per, ma non è tutto. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club campano starebbe lavorando per mettere sotto contratto lo svincolato Bakary Sagna. Lativa con l’ex terzino di Arsenal e Manchester City sarebbe ben avviata. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo sull’ingaggio, con l’affare che ha buone probabilità di andare in porto. Per ilsarebbe un ...