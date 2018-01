Ciro morto a 16 anni sui binari Si aggrappa al treno e poi cade | la prova in

Gomorra - Ciro è morto per davvero : un autore della serie conferma : Gomorra, Ciro è ancora vivo? Un autore smentisce: l’Immortale è morto per davvero Ciro l’Immortale non tornerà in Gomorra 4. Nessuna resurrezione per il personaggio interpretato da Marco D’Amore. A smentire le illazioni degli ultimi giorni (c’è chi sussurrava di aver visto uscire delle bolle d’aria dalla bocca di Ciro buttato in mare) è stato […] L'articolo Gomorra, Ciro è morto per davvero: un autore della ...