Ciro | 16enne cadavere sui binari | non è suicidio Il papà | Lo hanno lanciato dal

Cadavere sui binari a Casoria : è Ciro Ascione - 16enne scomparso. Il padre : «È stato lanciato dal finestrino» : E? di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano scomparso da sabato, il corpo trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria. Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17.00,...

Napoli : cadavere su binari - è il 16enne Ciro Ascione scomparso sabato sera : È stato trovato il corpo senza vita sui binari del treno del 16enne Ciro Ascione di Arzano in provincia di Napoli che era scomparso lo scorso sabato sera e da allora non si erano avute più notizie. Secondo le ultime indiscrezioni, il 16enne è stato immortalato per l'ultima volta alla stazione di piazza Garibaldi di Napoli dalle telecamere di sicurezza della stazione, dopodiché non si hanno avute più notizie, fino alla tragica notizie di ieri ...

16enne scomparso - morto su binari a Casoria/ Napoli - Ciro Ascione non si è suicidato : incidente o aggressione? : 16enne scomparso a Napoli, trovato morto sui binari della stazione di Casoria: ultime notizie, "Ciro Ascione non si è suicidato". La procura insiste o sull'incidente tragico o sull'omicidio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Cadavere sui binari a Casoria : è Ciro Ascione - il 16enne scomparso : Il corpo trovato lungo la ferrovia: sarebbe caduto dal treno. Verifiche sulle notti ai Quartieri spagnoli dove aveva la ragazza. Aveva detto alla madre che stava tornando a casa. La famiglia esclude il suicidio

Ciro - 16enne scomparso ritrovato cadavere sui binari a Casoria : per la Procura non è suicidio : Incidente, magari indotto da un'aggressione o da un cattivo funzionamento del sistema di sicurezza delle porte, o omicidio. Sono queste le ipotesi investigative su cui - apprende l'Ansa da fonti ...

Cadavere sui binari a Casoria : è Ciro Ascione - 16enne scomparso : E' di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano scomparso da sabato, il corpo trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria. Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17.00, in ...

Cadavere sui binari a Casoria : è Ciro Ascione - 16enne scomparso : E? di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano scomparso da sabato, il corpo trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria. Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17.00,...

Ciro Ascione - cresce l'ansia per il 16enne di Arzano scomparso : "Ciro tutti attraversano periodi no, periodi bui. Purtroppo noi genitori spesso dobbiamo essere duri per insegnarvi delle regole, ma i tuoi genitori ti amano". E' solo uno dei tantissimi messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di