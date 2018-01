Cina | morde la batteria di un iPhone e questa esplode E il video diventa virale

: Un uomo morde la batteria di un #iPhone, che gli esplode letteralmente in faccia #cina - discoradioIT : Un uomo morde la batteria di un #iPhone, che gli esplode letteralmente in faccia #cina - Alexandrapoetry : RT @ParzialePaolo: Cina, uomo morde batteria #iPhone e causa esplosione. Questa sì che è fame di giga. - rascka17 : RT @ParzialePaolo: Cina, uomo morde batteria #iPhone e causa esplosione. Questa sì che è fame di giga. - ScusaSuca : RT @ParzialePaolo: Cina, uomo morde batteria #iPhone e causa esplosione. Questa sì che è fame di giga. - ToninoPiesco : RT @ParzialePaolo: Cina, uomo morde batteria #iPhone e causa esplosione. Questa sì che è fame di giga. -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Basta fare una semplice ricerca online sulle principali piattaforme per la condivisione diper trovare filmati a dir poco assurdi nei quali possono accadere eventi impressionanti o davvero rari, tanto da generare milioni di visualizzazioni in breve tempo attirando l’attenzione degli internauti.è una possibilità ancora più probabile se, protagonista delè un prodotto particolarmente popolare che milioni di persone possiedono. Appare piuttosto interessante, in tal senso, unproveniente dallache in pochi giorni ha fatto il giro del mondo generando quasi 5 milioni di visualizzazioni. Protagonista è ladi unin riparazione che, dopo essere stata morsa da un uomo all’interno di un negozio, è letteralmente esplosa, fortunatamente senza provocare danni o ferire le persone presenti. In fatto die soprattutto di batterie, nelle ...