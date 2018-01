Ciclismo | ‘Il marcio non è finito con Armstrong’

Ciclismo - Tosatto sul caso Froome : ‘Il Ventolin non è cosa nuova’ Video : Sceso dalla bicicletta al termine della stagione 2016, #Matteo Tosatto è presto rientrato nel grande # Ciclismo . L’ex corridore veneto ha iniziato a lavorare per il Team Sky durante la scorsa stagione, salendo sull’ammiraglia dello squadrone britannico come secondo direttore sportivo. Quest’anno a Tosatto è stato affidato un ruolo molto importante, al fianco di Chris Froome [ Video ] in tutto il percorso di avvicinamento al Giro d’Italia. Questo ...

Ciclismo - Cancellara : ‘Il doping dipende dalle squadre’ Video : Il primo anno da ex corridore è passato velocemente per #Fabian Cancellara. Il quattro volte iridato a cronometro, plurivincitore di classiche e tappe, è ancora impegnato in diverse attivita' legate al mondo del Ciclismo [Video]e più in generale dello sport. Cancellara ha parlato della sua nuova vita, dei ricordi della carriera e di altri temi d’attualita' in una lunga intervista concessa a The Outer Line. Particolarmente interessanti sono state ...