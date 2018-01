Che razza di Costituenti

Giornata della Memoria - Segre : “Parole sulla razza bianca? Grande ignoranza - hanno fatto male a chi l’ha detto più Che a me” : “Non ho mai fatto politica nella mia vita. Non credo di poter dare un contributo al di là dei miei valori a 87 anni. Ma ci sono parecchie cose che forse potrò raccontare in Senato e spero ci siano orecchie per sentire. Parole sulla razza bianca? L’ho trovato di Grande ignoranza. Credo abbia fatto male a chi l’ha detto, più che a me”. Così la neosenatrice Liliana Segre, sopravvissuta al genocidio ebreo nella Seconda guerra ...

Comune - Zedda caccia Chessa : "Mai con chi parla di "razza" " : È mancato il rapporto di fiducia e fatti accadimenti politiche che stanno interessando la vita politica nazionale. L'alleanza con Salvini crea imbarazzo molto forte. Troppe le distanze con chi parla ...

Luigi Di Maio - il candidato Che imbarazza il M5s : Gedorem Andreatta - l'uomo Che si arricchisce sui migranti : Ogni volta che spunta il nome dell'imprenditore Gedorem Andreatta , per il Movimento Cinque Stelle c'è sempre un motivo per provare imbarazzo. L'ultimo è averlo scelto come candidato nella lista ...

Anna Falchi - imbarazzante gaffe a ‘Quelli Che il Calcio’ : “Siamo tutti antisemiti” : imbarazzante lapsus quello che ieri, durante il collegamento in diretta con la trasmissione di Rai Due ‘Quelli che il calcio’, si è lasciata sfuggire Anna Falchi.

Anna Falchi - l’imbarazzante lapsus a Quelli Che il Calcio : “Ricordiamoci Che siamo tutti antisemiti” : “La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti“. Questo il lapsus di Anna Falchi che ieri ha fatto il giro della rete. La showgirl si trovava in collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma per seguire Lazio Chievo Verona per Quelli che il Calcio e, parlando della vicenda degli adesivi antisemiti con Anna Frank con la maglia della Roma (che risale allo scorso ottobre), ha avuto un evidente lapsus. A correggerla ci hanno ...

La giornalista Ana Belaval esulta per l'intervista a Ricky Martin. Non si accorge Che lui è ancora in collegamento e si imbarazza : Una reporter di dell'emittente WGN di Chicago, Ana Belaval, aveva appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situzione a Puerto Rico dopo l'uragano Maria. Credendo che il cantante portoricano non potesse vederla, ha iniziato a esultare senza freni.Dicendo che non poteva credere di aver parlato con il suo idolo. Ma lui era ancora in studio, ed era anche molto divertito dalla scena. Quando si è accorta della figuraccia in diretta tv, ...

M5s - il comizio di Roberta Lombardi imbarazza i presenti : “Ce lo stanno leccando anChe a noi… prima ce lo leccano - poi…” : “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce lo stanno leccando anche a noi in questi giorni…”, “prima ce lo leccano e 5 minuti dopo che siamo usciti ci fanno il comunicato contro”. Parentesi non esattamente signorile per Roberta Lombardi durante un comizio ieri sera a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Nel descrivere l’atteggiamento, a suo dire falso e ...

Perché la razza bianca non esiste secondo la scienza : La dichiarazione dell'Associazione Genetica Italiana dopo l'affermazione del candidato del Centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia, Attilio Fontana

Chiuse le Parlamentarie M5s : "Tutto ok". Ma tra le proteste spunta audio Che imbarazza : "Grande prova di democrazia, il caos di cui si parla non c'è stato", si legge sul blog di Grillo. Domenica i risultati

Boncinelli : È irrilevante parlare di "razza" - è importante il giudizio di valore Che se ne dà : La scienza, cioè la biologia in questo caso, non dà mai una definizione di razza. E, se vogliamo ben vedere, ha anche problemi a dare definizioni di 'specie'. Cosa è una specie, allora? Al momento ...

Fontana e la razza bianca - Brunetta : “Un lapsus - ma Che schifo il politically correct a sinistra” : “Penso che se la sinistra si attacca a un lapsus di Fontana non è messa bene: si tratta di un lapsus che va stigmatizzato, ma siamo sicuri che nel linguaggio comune tanta gente non pensi proprio ciò che oggi ha detto Fontana? Discorsi sulla razza non sono nella mia natura, ma che schifo il politically correct del Pd. Renzi continui pure così e andrà ben sotto il 20%”. Così Renato Brunetta, capogruppo uscente alla Camera di Forza ...

Rossi cita Einstein e risponde a Fontana : unica razza Che conosco è quella umana : Roma – Enrico Rossi (Leu), presidente della regione Toscana, ha affidato alla sua pagina Twitter la replica al candidato della destra Lombarda, Fontana, sul tema dei... L'articolo Rossi cita Einstein e risponde a Fontana: unica razza che conosco è quella umana su Roma Daily News.

Perché la 'razza bianca' di Fontana non è in pericolo (e anChe se lo fosse non ci sarebbe niente di male) : 'Dobbiamo decidere se la razza bianca deve continuare a esistere o deve essere cancellata', ha detto il leghista Fontana. Ecco cosa dice la scienza

Il candidato leghista in Lombardia ha detto Che la 'razza bianca' è a rischio : La 'razza bianca', la 'nostra società' rischiano di essere 'cancellate' dal fenomeno dell'immigrazione non controllata . Ne è convinto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio ...