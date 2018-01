Champions League | Sassari batte Utena ma è fuori

Basket - Champions League 2018 : Avellino e Capo d’Orlando sconfitte - torna al successo Sassari : Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di Basket 2017- 2018 . La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane. Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino , maturata contro il CEZ Nymburk, Capo lista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero ...

Champions League - Avellino cade a Nymburk. Orlandina quasi fuori : ROMA - Il momento di difficoltà della Sidigas Avellino prosegue anche in Champions League dove gli irpini, perdendo a Nymburk, in Repubblica Ceca, 81-77 hanno rimediato il terzo ko tra campionato e ...

Diretta/ Sassari Juventus Utena : streaming video e tv - parla Pasquini. Orario ( Champions League) : Diretta Sassari Juventus Utena streaming video e tv, Orario , risultato live della partita di basket. Speranze al lumicino in Champions League per i sardi(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Sassari Juventus Utena/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (basket Champions League) : diretta Sassari Juventus Utena Streaming video e tv, orario , risultato live della partita di basket. Speranze al lumicino in Champions League per i sardi(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:46:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : sfide decisive per Avellino e Venezia. Sassari e Capo d’Orlando già eliminte : La fase a gironi della Basketball Champions League sta arrivando alla sua conclusione. Mancano due giornate al termine e già in questa due giorni di gare molti verdetti potrebbe essere scritti. Purtroppo alcune certezze ci sono già come le eliminazioni della Dinamo Sassari e della SikeliArchivi Capo d’Orlando; mentre ancora tutto apertissimo per Avellino e Venezia, che devono vincere per non rischiare l’eliminazione. La prima a ...