Centenario 65 di Torino ecco i 10 numeri simpatici

Lotto : il 65 su Torino è il nuovo Centenario : La decima estrazione Lotto di martedì 23 gennaio 2018 elegge un nuovo centenario , il 65 su Torino raggiunge la quota a tre cifre è diventa il quarto centenario del momento. Il 76 su Cagliari non abbandona la vetta della classifica dei centenari del Lotto e consolida la sua posizione di secondo maggiore assente nella storia del gioco con 209 turni […]

Lotto : il 65 su Torino è a un passo dal diventare Centenario : La nona estrazione Lotto di sabato 20 gennaio 2018, vede il 65 su Torio a una sola lunghezza da quota cento, restano nell’urna i tre centenari del momento. C’è ancora il 76 su Cagliari in cima ai numeri più in ritardo del Lotto : adesso è a 208 turni di assenza, seguito dal 20 su Bari a 111 e dal 16 […]

Centenario 16 di Torino : ecco i 10 numeri simpatici : Il 16 di Torino è il nuovo Centenario del momento, vediamo quali sono i 10 numeri che si sono accoppiati più frequentemente con il 16, dal 1939 a oggi. Il 16 di Torino è diventato Centenario nell’estrazione n°7 del 16/01/2018, attualmente è il terzo Centenario in corsa dietro il 76 di Cagliari e il 20 si Bari. Il 16 di […]

Lotto : il 16 su Torino è il nuovo Centenario : La settima estrazione Lotto di martedì 16 gennaio 2018, elegge un nuovo centenari il 16 sulla ruota di Torino. Il 76 su Cagliari resiste in cima ai numeri più in ritardo del Lotto: adesso è a 206 turni di assenza e consolida la sua posizione di secondo maggiore assente nella storia del Lotto. Per il 20 su Bari il ritardo […]