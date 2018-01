C' è posta per te Il “trucco” di Maria de Filippi | gli ospiti li sceglie con…

Lombardia : da Pd proposta per riconoscimento caregiver familiare (2) : (AdnKronos) - Se l'attivazione di questi servizi può essere demandata agli enti locali, il livello fiscale è invece demandato al livello nazionale. Inoltre anche se nel testo di legge ci si concentra al sostegno alla figura del caregiver, il sistema concepisce anche la necessaria integrazione con le

Lombardia : da Pd proposta per riconoscimento caregiver familiare : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Mentre è in discussione alla Camera un disegno di legge per il riconoscimento di chi si fa carico dei familiari non autosufficienti e, con la manovra di Bilancio 2018, sono stati collocati 60 milioni di euro, in Regione Lombardia i consiglieri regionali del Pd, dopo ave

Kim Kardashian ha una risposta LOL per chi la definisce egocentrica : Occhio a quello che scrivi sui social taggando Kim Kardashian: legge tutto e risponde anche! La star dei reality, che è protagonista della nuova campagna Calvin Klein con le sorelle, ha notato un tweet in cui si commentava il suo comportamento e ha voluto dire la sua. “È una mia impressione o Kim Kardashian è egocentrica, anche quando non dice niente?” ha cinguettato un utente. No it’s not you, I totally am! ...

C’è posta per te : Cristina e Daniele si sono lasciati dopo la puntata : C’è posta per te, la storia di Cristina e Daniele: marito e moglie si sono lasciati di nuovo La pace che si crea a C’è posta per te non dura per sempre. Ne sanno qualcosa Cristina e Daniele, marito e moglie protagonisti della puntata andata in onda sabato 20 gennaio 2018. Nel salotto di Maria […] L'articolo C’è posta per te: Cristina e Daniele si sono lasciati dopo la puntata proviene da Gossip e Tv.

L'affondo di easyJet : "Per Alitalia - proposta in linea al 100% con le richieste dei commissari" : ROMA - Gli inglesi di easyJet si sentono in pole position nella corsa all'acquisizione di Alitalia. Frances Ouseley, direttrice per l'Italia del vettore britannico, viene allo scoperto. La manager ...

Contratto scuola 2018 ultime notizie : ecco perché la ‘proposta Aran è irricevibile’ : Continua la discussione sul travagliato rinnovo di Contratto del personale scolastico. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, parlando di proposta dell’Aran ‘irricevibile’. Il motivo di questa presa di posizione è giustificato dal fatto che gli aumenti proposti non sono in grado di colmare in misura adeguata l’enorme divario con […] L'articolo Contratto scuola 2018 ...

Multe notificate per posta elettronica certificata da febbraio (forse) : Le Multe da febbraio potranno essere notificate anche via mail in base al decreto del 18 dicembre del 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 gennaio (in realtà si attendono ancora le circolari di...

Mia figlia cacciata perché non è verginella. La Sicilia da medioevo di C'è posta per te : Ancora una volta una rappresentazione medievale della Sicliia è andata in onda su Canale 5 a 'C'è posta per te', di Maria De Filippi. Si è parlato di verginità perdute, di figlie disonorate, di ...

Elezioni - Burioni : "Non mi candido - grazie a Renzi per la proposta" : Roberto Burioni, il medico virologo del San Raffaele che ha prestato il volto alla campagna pro-vaccini...

C'è posta per Te - Ilaria alla suocera : 'Non ti perdono nemmeno se...'. Ecco cosa è successo dietro le quinte : C'è Posta per te , protagonista della seconda puntata è stata la storia di Michelina che ha tentato un riavvicinamento con il figlio Fabrizio e la nuora Ilaria. Ma a sollevare non poche polemiche è ...

Giulia Michelini in ansia a C'è posta per te? Il pubblico nota qualcosa di strano : La storia di Giuseppe e dei suoi due figli Michael e Jessica ha fatto commuovere tutti a C'è posta Per Te . Anche Giulia Michelini , chiamata come ospite del programma, non ha saputo trattenere le ...

L'Arsenal alza la posta per Aubameyang : Dopo il primo no del Borussia Dortmund a un'offerta da 50 milioni di euro, L'Arsenal alza la posta. Una delegazione del club guidata dall'amministratore delegato Ivan Gazidis e' volata in Germania per ...

C’è posta per te - Ester si è lasciata col fidanzato : pronta per Uomini e Donne? : Ester di C’è posta per te è single. Prossima tronista di Uomini e Donne? Abbiamo conosciuto Ester durante la prima puntata di C’è posta per te. La mamma Antonella, dopo tanti anni e dopo aver superato la sua dipendenza dall’alcool, si è rivolta alla redazione del programma per rincontrare le sue tre figlie Noemi, Ester […] L'articolo C’è posta per te, Ester si è lasciata col fidanzato: pronta per Uomini e Donne? ...

Renzi contro la flat tax : “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” : Renzi contro la flat tax: “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” Renzi contro la flat tax: “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” Continua a leggere L'articolo Renzi contro la flat tax: “Ingiusta ed è una proposta senza coperture” sembra essere il primo su NewsGo.