Caso Regeni | spunta un documento anonimo

Spagna - con la ‘matanza de Atocha’ si ricorda anche il Caso Regeni : È conosciuta come la “matanza de Atocha”, la strage che il 24 gennaio del 1977 scosse le fragili fondamenta sulle quali poggiava la struttura democratica di una Spagna appena uscita dal regime franchista. L’estrema destra post-franchista provò a destabilizzare la Transizione iberica con l’assassinio, nel pieno centro di Madrid, di cinque avvocati giuslavoristi, professionisti legati al mondo sindacale e militanti del Partito Comunista spagnolo, ...

Spagna - con la matanza de Atocha si ricorda anche il Caso Regeni : È conosciuta come la “matanza de Atocha”, la strage che il 24 gennaio del 1977 scosse le fragili fondamenta sulle quali poggiava la struttura democratica di una Spagna appena uscita dal regime franchista. L’estrema destra post-franchista provò a destabilizzare la Transizione iberica con l’assassinio, nel pieno centro di Madrid, di cinque avvocati giuslavoristi, professionisti legati al mondo sindacale e militanti del Partito Comunista spagnolo, ...

Caso Regeni - a Cambridge una borsa di studio in sua memoria - : L'università lavora all'iniziativa per ricordare il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Il giovane studiava nell'ateneo inglese e da qui era partito per l'Egitto. Nelle scorse ore è stata ...

Caso Regeni - interrogatorio tutor non convince : La docente di Cambridge non fa chiarezza su tanti punti oscuri. Per gli magistrati impose al giovane lo studio degli ambulanti del Cairo. Si cercano riscontri su una riunione cruciale tra la prof e il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : accelerazioni nel Caso Regeni (11 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accelerazioni nel caso Regeni. E ora per Spelacchio arriva l'anticorruzione. Ucciso a botte nel novarese. 13 morti in California. (11 gennaio 2018).(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 00:32:00 GMT)

Caso Regeni - 2 anni dopo finalmente interrogata a Cambridge la tutor di Giulio. Perquisito il suo ufficio : Gli inquirenti della procura di Roma che indagano sulla morte del ricercatore, hanno acquisito materiale informatico e cellulare. La docente resta persona informata sui fatti

Caso Regeni - perquisiti casa e ufficio della prof : scelse lui l’argomento di ricerca : Caso Regeni, perquisiti casa e ufficio della prof: scelse lui l’argomento di ricerca Sono stati acquisiti pc, pen-drive, hard disk e cellulare Continua a leggere L'articolo Caso Regeni, perquisiti casa e ufficio della prof: scelse lui l’argomento di ricerca sembra essere il primo su NewsGo.

Caso Regeni - perquisiti casa e ufficio della prof di Cambridge : Gli inquirenti della Procura di Roma hanno perquisito l'ufficio e l'abitazione della professoressa dell'Università di Cambridge, Maha Abdel Rahman, tutor di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ...

Caso Regeni - Perquisiti ufficio e casa della sua prof inglese : P otrebbe offrire nuovi scenari sul Caso Regeni quanto avvenuto nelle scorse ore in Gran Bretagna . Gli inquirenti della Procura di Roma che indagano sulla morte del ricercatore hanno dato avvio a ...

Caso Regeni : perquisizioni in casa e ufficio della prof di Cambridge - : Gli inquirenti della Procura di Roma hanno perquisito l'abitazione e il posto di lavoro di Maha Abdel Rahman, tutor universitaria del ricercatore rapito e ucciso al Cairo nel 2016. Acquisiti pc, ...

Caso Regeni - perquisiti casa e ufficio della professoressa di Giulio a Cambridge : ROMA - perquisiti l'ufficio e l'abitazione della professoressa dell'Università di Cambridge, Maha Abdel Rahman, tutor del ricercatore rapito, torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Gli ...

Caso Regeni - pm Roma a Cambridge : Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Trasferta a Cambridge per i magistrati della capitale nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel ...

Caso Regeni - pm Roma a Cambridge : Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Trasferta a Cambridge per i magistrati della capitale nell’ambito dell’inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il pm Sergio Colaiocco, accompagnato dagli uomini del Ros e dello Sco, e in collaborazione con gl

Caso Regeni - pm Roma a Cambridge : Trasferta a Cambridge per i magistrati della capitale nell'ambito dell'inchiesta sull' omicidio di Giulio Regeni , il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il pm Sergio Colaiocco,...