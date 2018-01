Casa in fiamme a Mazzè | salva una coppia di anziani

Incendio in Casa - famiglia si salva : mamma e 4 figli in fuga. Padre tenta di spegnere fiamme : trasferito a Pisa : Un Incendio è divampato nella notte in un'abitazione. La paura, le urla, la corsa in strada per salvarsi: sono stati momenti concitati quelli vissuti alcune ore fa a Puglia, dove poco dopo mezzanotte ...

Fiamme in Casa nell'Aretino - un ferito : 6.36 Un uomo è rimasto ferito in modo grave nell'incendio della casa dove vive con la famiglia a Puglia (Arezzo). Le Fiamme, per cause ancora da chiarire,si sono sviluppate nella notte al piano terra della palazzina a due piani. Tutta la famiglia, tra cui bambini, è riuscita a uscire.L'uomo,nel tentativo di spegnere le Fiamme, si sarebbe però procurato ustioni e avrebbe respirato molto fumo: portato in codice rosso all'ospedale di Arezzo stato ...

Napoli - Casa in fiamme tra i vicoli : morta una donna : di Oscar De Simone Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici 'bassi' ...

Vittoria - lavatrice in corto circuito : Casa in fiamme : Intervento dei vigili del fuoco stamattina per un incendio in un'abitazione in via Bologna a Vittoria. Le fiamme sono divampate da una lavatrice.

Roma - in fiamme supermercato a Casal dei Pazzi : Roma, 29 dic. - (AdnKronos) - Incendio nella notte in un supermercato Eurospin in via Ciciliano, zona Casal dei Pazzi. Sono intervenute 10 squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto parte della struttura. Non ci sono stati feriti. Non è stato necessario evacuare

Casa in fiamme a Mercato San Severino : morti carbonizzati una mamma con i suoi due figli : Tre persone, una donna di 82 anni e i due figli, sono morte nell'incendio della loro abitazione la scorsa notte a Mercato San Severino, in via Tommaso SanSeverino, nel centro della città....

Tragedia di Natale - mamma muore in un incendio in Casa : "Le fiamme forse dalle luci dell'albero" : Tragedia a Casumaro, nel modenese. Un incidendio ha distrutto il primo piano di una villetta dove una mamma e i suoi due figli adolescenti si stavano preparando a trascorrere il Natale. La donna è morta...

Finale : Casa in fiamme - muore un'infermiera : La 52enne Giovanna Rondinelli, caposala in ospedale a Cento, è rimasta intossicata e intrappolata. Salvati in extremis i figli

La Casa va in fiamme : bimba di 8 anni salvata dalla polizia - morto il padre : Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Monte Sei Busi, a Genova, nel quartiere di Teglia. Secondo le prime informazioni una bambina di otto anni è stata tratta in salvo mentre un uomo...

Senzatetto salva due bambini da una Casa in fiamme. Per i vigili del fuoco è un eroe. E sui social parte la raccolta fondi : Un Senzatetto che camminava in un quartiere di Las Vegas non ha esitato ad agire quando ha visto delle nubi di fumo provenire da un condominio. Si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, poi ha udito delle urla provenire dall'interno. Ha aperto la porta con una spranga di ferro e ha tratto in salvo due bambini di 3 anni e 10 mesi. I vigili del fuoco hanno raccontato l'episodio in un post su Facebook, parlando di lui come di un eroe ...

Brucia il tetto di una Casa - Vigili del Fuoco domano le fiamme : La Spezia - Intervento sulla strada che dalla Foce sale al Parodi ieri sera per i Vigili del Fuoco della Spezia chiamati a domare un incendio che si aveva interessato il tetto di un'abitazione. Per ...

Incendio - paura nella notte : fiamme nel garage di una Casa / FOTO : Istia d'Ombrone (Grosseto), 13 novembre 2017 - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina alle 6 in via Circonvallazione ad Istia d'Ombrone per un Incendio di un garage con ...