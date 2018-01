Casa Diva stima 0 - 5 milioni di ricavi da programma Blue Note Off : Casta Diva Group ha presentato la prima parte del programma di Blue Note Off , il nuovo brand di Blue Note Milano (parte di Casta Diva Group) che ha come obiettivo portare il jazz in location ...

Ferrero : "Non cerco poltrone - sto bene sul divano di Casa" : "Non cerco poltrone perché sto bene sul divano di casa mia. Capisco che è un momento fortunato della mia vita in cui tutti mi vogliono, ma nessuno mi piglia, perché non lo voglio io. Non cerco ...

Napoli. Concettina Tammaro morta nell’incendio divampato in Casa : Incidente domestico a Napoli. In un rogo è morta Concettina Tammaro. La donna di 88 anni ha perso la vita nell’incendio divampato nella sua abitazione. Si è salvata la sorella, anch’essa ultraottantenne, che si è rifugiata sul balcone. La sorella…Continua a leggere →

Spalletti : ''Tra gli interisti sto come sul divano di Casa'' : MILANO - Inizia il conto alla rovescia verso Juventus-Inter di sabato sera allo Stadium. Dopo una giornata di libertà Spalletti ha ritrovato il gruppo per iniziare a preparare la Partita. Contro i ...

Inter - Spalletti al settimo cielo : “qui mi sento come sul divano di Casa” : “Mi sento sul divano di casa in mezzo a tanti Interisti. Il merito di questo inizio e’ solo dei calciatori, perche’ la palla ruzzola in campo e devi prendere quella, e a quello ci pensano loro”. E’ ormai scoppiato l’amore fra Luciano Spalletti e i tifosi nerazzurri. Il tecnico di Certaldo, ieri sera, e’ stato ospite all’hotel Gallia di Milano in occasione del Christmas Cheers organizzato dalla ...

Inter - Spalletti : 'Mi sento come se fossi sul divano di Casa in mezzo a tanti interisti' : Il feeling tra Luciano Spalletti e la tifoseria nerazzurra è sempre più consolidato. L'Inter si presenterà a Torino da prima in classifica, per un derby d'Italia che si prospetta spettacolare. La ...

Inter - Spalletti : "Mi sento sul divano di Casa in mezzo a tanti interisti" : Serata speciale ieri all'hotel Gallia di Milano per i clienti Corporate Hospitality, che al Christmas Cheers organizzato dalla società hanno incontrato Luciano Spalletti e Joao Miranda . Lo stesso ...