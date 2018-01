Casa Bianca | dollaro stabile | valuta forte come sempre stata

VILLE DI PALLADIO/ La Rotonda che ispirò la Casa Bianca presentata da Gigliola Cinquetti (Meraviglie) : Alla scoperta delle magnifiche VILLE del PALLADIO e in particolare de La Rotonda che ha ispirato tanti altri monumenti nel mondo come la Casa Bianca. La vita di Andrea PALLADIO.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:08:00 GMT)

UFO : rapporto della Casa Bianca afferma che Trump conosce l'esistenza di Nibiru? : Sempre più spesso circolano in rete notizie allarmanti sull'avvicinarsi della fine del mondo. David Maede, un noto teorico della cospirazione cristiano, interpretando alcuni versetti della Bibbia, ha fornito la data dell'inizio della Terza Guerra Mondiale che porterà all'Apocalisse. Sempre secondo i cospirazionisti anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe a conoscenza dell'esistenza del mitico Planet X o Nibiru, anche se la ...

Shutdown - senatori democratici annunciano accordo - Casa Bianca : 'Sono rinsaviti' : I senatori democratici americani hanno accettato un compromesso per sbloccare la chiusura parziale delle attività del governo. Lo ha annunciato il loro leader al Senato, Chuck Schumer. I democratici ...

Kabul : Casa Bianca - Trump aggiornato : Kabul, 21 GEN - Il presidente americano Donald Trump è stato aggiornato sull'attacco terroristico avvenuto ieri sera ai danni dell'Hotel Intercontinental di Kabul. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...

Usa in shutdown - Casa Bianca : 'La responsabilità è dei democratici' : La Casa Bianca, nella prima reazione allo shutdown - la chiusura degli uffici amministrativi federali in seguito al voto al Senato contro il provvedimento per finanziare il bilancio - punta il dito ...

Casa Bianca : a Davos incontro bilaterale tra Trump e la May : Donald Trump incontrerà la premier britannica Theresa May per un incontro bilaterale a Davos: lo rende noto la Casa Bianca, precisando che altri dettagli sul programma del presidente Usa al forum ...

Usa a rischio shutdown - Trump in pressing sui Dem. Sfuma la festa a Mar-a-Lago per il primo anniversario alla Casa Bianca : Il presidente americano Donald Trump alza la pressione sui democratici, mentre il tempo scorre verso l'imminente shutdown, lo stop delle attività del governo federale a causa di mancanza di fondi, proprio un anno dopo l'insediamento del repubblicano. Mentre ha rinunciato ad andare in Florida, ha dapprima twittato contro i democratici attribuendo loro il rischio del blocco che scatterebbe alla mezzanotte locale (le 6 italiane), e poi ha ...

Usa - Kelly : non lascerò la Casa Bianca : 03.26 I repubblicani hanno i numeri per evitare lo shutdown del governo. Lo afferma il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, in un'intervista a Fox. Kelly smentisce le voci di una sua possibile uscita dalla Casa Bianca: "sono qui per un lungo periodo", ha detto.

Wolff : "Vi spiego perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca" : NEW YORK - L'ultima ramificazione di 'Fire and Fury', il libro di Michael Wolff su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca, riguarda di nuovo Stephen Bannon, per molti mesi il consigliere più ...

Wolff : «Vi spiego perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca» : Intervista esclusiva all’autore di “Fire and Fury”, il libro su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca che ha sconvolto l’entourage di Trump e portato alla cacciata dell’ex consigliere e stratega del presidente, Stephen Bannon...

Medico Casa Bianca : Trump sta benissimo e non ha problemi cognitivi - : Il dottore ha riferito sulle condizioni di salute del tycoon sulla base del primo check-up presidenziale effettuato il 12 gennaio: "Salute cardiaca eccellente, ottime possibilità di concludere il ...