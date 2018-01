: Carcere di Trieste intitolato a Ernesto Mari, comandante per conto dei nazisti. Perché? - silviabest77 : Carcere di Trieste intitolato a Ernesto Mari, comandante per conto dei nazisti. Perché? - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Carcere Trieste intitolato a maresciallo Mari, polemiche Ucciso in una foiba. Anpi,… - Ansa_Fvg : Carcere Trieste intitolato a maresciallo Mari, polemiche - Ucciso in una foiba. Anpi, motivi tacciono sue responsab… - DavideRonni : E semuoio da partigiano, tu mi devi seppellir ?Carcere Trieste intitolato a maresciallo vittima delle foibe. Ira de… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) In queste ore ildiverràal maresciallo. La cerimonia pubblica si terrà alla presenza delle più alte autorità dell’Amministrazione Penitenziaria. Chi era? Durante la Seconda Guerra Mondiale, all’epoca della gestione nazista dell’istituto penitenziario, era ildi quel. In quell’edificio, come in molti altri, si praticava la tortura con modalità sistematiche. Dopo l’8 settembre ’43, daldipartivano ebrei, detenuti politici e partigiani verso Auschwitz o verso la vicina Risiera di San Sabba. Da quest’ultima si poteva venire smistati verso altri campi oppure soppressi e bruciati anche dopo poche ore dall’arrivo. Non conosciamo le responsabilità dirette diin questo scenario. Egli fu tuttavia, come scriveva ieri un comunicato del comitato provinciale dell’Anpi di, “per lo meno ...