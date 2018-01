Carabao Cup | Bristol City-Manchester City 2-3 | Guardiola vola in finale

Carabao Cup - il Manchester City vola in finale : finisce il sogno del Bristol : Il Manchester City vola in finale della Carabao Cup, continua il momento fantastico della squadra di Guardiola. Dopo il 2-1 dell’andata il Manchester City si conferma anche in trasferta e sul campo del Bristol, successo per 2-3, in rete Sané (43′), Aguero (49′) e De Bruyne (96′), per i padroni di casa in rete Pack (64′) e Flint (94′). Adesso Guardiola attende l’avversario in finale, una tra Arsenal e ...