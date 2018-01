Capo d' Orlando | presentata la Running Sicily Coppa Conad

Basket - Champions League 2018 : Avellino e Capo d’Orlando sconfitte - torna al successo Sassari : Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di Basket 2017-2018. La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane. Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino, maturata contro il CEZ Nymburk, Capolista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero ...

DIRETTA/ Neptunas Klaipeda Capo d'Orlando (risultato finale 99-62) streaming video e tv : tonfo Capo d'Orlando : DIRETTA Neptunas Klaipeda Capo d'Orlando streaming video e tv, orario, risultato live delal partita per la Champions League di basket: siciliani ormai eliminati(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 19:23:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : sfide decisive per Avellino e Venezia. Sassari e Capo d’Orlando già eliminte : La fase a gironi della Basketball Champions League sta arrivando alla sua conclusione. Mancano due giornate al termine e già in questa due giorni di gare molti verdetti potrebbe essere scritti. Purtroppo alcune certezze ci sono già come le eliminazioni della Dinamo Sassari e della SikeliArchivi Capo d’Orlando; mentre ancora tutto apertissimo per Avellino e Venezia, che devono vincere per non rischiare l’eliminazione. La prima a ...

DIRETTA / Pistoia Capo d'Orlando (risultato finale 91-69) : la The Flexx domina con Gaspardo e Moore (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Capo d’Orlando, risultato finale 91-69: vittoria importante per la The Flexx che abbandona l’ultimo posto in classifica e aggancia proprio la Betaland a quota 5 vittorie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:18:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : nette sconfitte per Sassari e Capo d’Orlando : Un martedì completamente da dimenticare per il Basket italiano in Champions League. Sassari e Capo d’Orlando sono uscite nettamente sconfitte dalle rispettive partite contro i francesi del Monaco e gli spagnoli del Tenerife. Terza sconfitta consecutiva per la Dinamo, che rischia di dire addio alla possibilità di qualificarsi alla fase successiva. Un netto crollo contro la Capolista del gruppo A, che si è imposta 87-55 al termine di una ...