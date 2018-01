Calendario Nations League 2019 | tutte le date | programma | orari e tv La fase a gironi

: RT @SepeGianlu: #UEFANationsLeague Domani a #Losanna i sorteggi dei gironi della @UEFAEURO ecco cosa c'è da sapere -> - ChefSolmi : RT @SepeGianlu: #UEFANationsLeague Domani a #Losanna i sorteggi dei gironi della @UEFAEURO ecco cosa c'è da sapere -> - MilanWorldForum : Nations League: ecco i gironi, le leghe ed il calendario -) - Tomas1374 : @MarkG75 ok, grazie ! il dubbio era nato dal calendario... La Nations League inizierà nella 1a pausa SerieA di sett… - monaciandrea : RT @SepeGianlu: #UEFANationsLeague Domani a #Losanna i sorteggi dei gironi della @UEFAEURO ecco cosa c'è da sapere -> -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Si è effettuato il sorteggio delladi calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Si tratta di un torneo ufficiale che intende eliminare le amichevoli e aumentare il numero di incontro con una posta in palio, generando così più interesse negli appassionati e aumentando anche il volume di affari. Le Nazionali del Vecchio Continente sono stare divite in quattro Serie in base al ranking: in questo modo le varie formazioni affronteranno soltanto avversari dello stesso livello, dando così vite a partite più avvincenti ed equilibrate. Questa competizione assegnerà anche alcuni pass per gli Europei 2020. La UEFA ha previsto unaper ogni Serie. Le vincitrici deidi una determinata Lega si sfideranno poi nella Final Four che assegnerà il titolo. Per quanto riguarda la Serie A ci divertiremo davvero: girone di ferro con Germania, Francia e Olanda ma ...