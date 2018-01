: #BreakingNews Calcio:recupero di A,Sampdoria-Roma 1-1 - CybFeed : #BreakingNews Calcio:recupero di A,Sampdoria-Roma 1-1 - De_Sand21 : RT @SkySport: Serie ??? Recupero 3^ giornata ???? #SampdoriaRoma 1-1 ? #Dzeko (90’) ???? Tutti gli aggiornamenti ? ? - SkySport : Serie ??? Recupero 3^ giornata ???? #SampdoriaRoma 1-1 ? #Dzeko (90’) ???? Tutti gli aggiornamenti ? ?… - MarcoAltore : RT @SkySport: Serie ??? Recupero 3^ giornata #SampdoriaRoma 1-0 ? rig. #Quagliarella (45’) ???? Tutti gli aggiornamenti ? ? - sheischriselle : Udinese battuta 3-0: la Lazio resta sola al terzo posto -

Lamastica amaro, raggiunta al 91' dalla(1-1) neldella terza giornata. Doriani sempre sesti,quinta a -2 dall'Inter. In predicato di andare 24 ore dopo al Chelsea, Di Francesco schiera comunque Dzeko dal 1'. Il bosniaco ha subito buone chance, ma non inquadra la porta.pericolosissima (Viviano salva su Nainggolan), ma passa la Samp. Al 44' mani di Kolarov in area decretato dal Var.Quando è ormai il,Quagliarella trasforma il penalty. Ma proprio Dzeko (91') firma il pareggio di testa.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)