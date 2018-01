Calciomercato Milan | Donnarumma al Real Madrid

Calciomercato Milan/ News - Paletta sempre nel mirino di Squinzi (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: probabile uscite last-minute in casa rossonera, a cominciare dal difensore centrale Gabriel Paletta, che piace al Sassuolo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - cercasi grande bomber - ma senza Champions è dura (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra meneghina ha bisogno di un attaccante di razza, ma senza Champions League sarà difficile acquistarlo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Calciomercato Milan - lite Gomez-Milan? : Calciomercato Milan, Mirabelli smentisce tutto Sono arrivate ieri sera le parole di Mirabelli sul caso Gomez, che era scoppiato qualche ora prima. Secondo alcune fonti, il Ds del giocatore e il giocatore stesso avevano discusso animatamente con la società rossonera, tantè che in Argentina girava voce, che il giocatore avesse rotto i rapporti col Milan. Niente di tutto ciò è mai successo, almeno secondo le parole di Mirabelli, in un post su ...

Calciomercato Milan - possibile un ritorno a sorpresa Video : Il #Milan potrebbe mettere a segno un importantissimo colpo di mercato in questa sessione invernale. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, giocatore che venne in prestito al Milan anche nella seconda parte della scorsa stagione. Stando a quanto riportano i media spagnoli, l'attaccante del Barcellona avrebbe chiamato i suoi ex compagni rossoneri, rivelando la sua volonta' di tornare a Milano. Deulofeu non rientra più nei piani del tecnico del ...

Calciomercato Milan/ News - triennale da 4 milioni offerto a Pepe Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: offerto un triennale da 4 milioni di euro a stagione al portiere spagnolo Pepe Reina che si svincola dal Napoli a giugno.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:14:00 GMT)

Gustavo Gomez al Boca?/ Calciomercato Milan - 2 milioni la distanza tra domanda e offerta : Gustavo Gomez al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 23:15:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - alternativa Augustinsson per la corsia difensiva (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il centrocampista Lucas Biglia, sbarcato a Milanello la scorsa estate, sembra finalmente tirato a lucido(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:56:00 GMT)

GUSTAVO GOMEZ AL BOCA?/ Calciomercato Milan - Mirabelli : nessuna lite con l'agente del paraguaiano : GUSTAVO GOMEZ al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:41:00 GMT)

Gustavo Gomez al Boca?/ Calciomercato Milan - il difensore diventa un caso. Si vuole chiudere entro giovedì : Gustavo Gomez al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Zanellato in prestito : lo vuole Zenga (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: da Milanello potrebbe fare le valigie il giovane centrocampista del club meneghino, Niccolò Zanellato(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:01:00 GMT)

Calciomercato Milan - Antonelli é pronto per una nuova avventura : Calciomercato Milan, Accordo ad un passo con la Fiorentina Antonelli dopo 4 stagioni conconsecutive con la maglia rossonera, sembra intenzionato a dire addio. Tra la notte di Sabato e la mattina di Domenica, la Fiorentina ha avvicinato le pretese del Milan. Ad inizio gennaio, le parti erano lontane, infatti il Milan voleva vendere subito il giocatore, la Fiorentina aveva fatto un timido tentativo con un prestito con diritto di riscatto. Ma ...

Calciomercato Milan/ News - futuro Gomez : il Boca va in pressing (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Boca Juniors non molla la presa per avere il difensore centrale del club rossonero, Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:37:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso come Conte : la società pensa alla conferma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la società meneghina starebbe pensando di confermare Gennaro Gattuso, fino a poco fa solo un traghettatore(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan - Deulofeu vuole l’Italia : Calciomercato Milan, Deulofeu-Milan ipotesi contatto German Deulofeu è sul mercato, il Barcellona dopo il clamoroso acquisto di Coutinho per 160 milioni dal Liverpool, cresca di piazzare in uscita qualche colpo. Dopo aver ceduto all’Inter Rafinha, il Barcellona cerca di piazzare Deulofeu in prestito in qualcue squadra, nelle ultime ore è saltato il nome del Milan. Sarebbe un ritorno, e sarebbe una meta preferita dal giocatore, tanto ...