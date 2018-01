CALCIOMERCATO INTER News | Joao Mario al West Ham è fatta Ultime notizie

CALCIOMERCATO - tutte le trattative del giorno : colpo Napoli - l’Inter vende - Toro scatenato - doppio innesto Genoa : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un ...

CALCIOMERCATO Roma - Monchi : 'Dzeko? Offerte non interessanti' : Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta, le Offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo '. Ma per la Roma ci saranno colpi in entrata? ' Stiamo ...

CALCIOMERCATO INTER - nuovo nome per la fascia destra : Sabatini punta un ex United : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive in queste ore di Calciomercato sia in entrata che in uscita. L’intenzione dei nerazzurri è quella di mettere a segno almeno un altro colpo con Spalletti che gradirerre l’acquisto di un centrocampista. Nel frattempo però Sabatini e Ausilio stanno definendo la cessione in prestito con diritto di riscatto al West Ham di Joao Mario. Per il futuro invece ...

CALCIOMERCATO INTER - West Ham-Joao Mario : accordo vicino - tutte le cifre : Calciomercato Inter – L’Inter continua a muoversi sul mercato e prima di effettuare un’altra operazione in entrata deve cedere Joao Mario. Il calciatore è ad un passo dal trasferimento al West Ham, si stanno limando gli ultimi dettagli, accordo di base raggiunto per un prestito oneroso a 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 38 milioni per un’operazione complessiva di 40 milioni di euro. Si sta dunque per ...

CALCIOMERCATO INTER - come utilizzare il talento di Rafinha : In un Calciomercato di gennaio particolarmente magro, dove i colpi più clamorosi nel nostro campionato sembrano essere più in uscita che in entrata, l'acquisto più Interessante finora, passato un po' ...

CALCIOMERCATO INTER : Pastore e non solo : Giornata impegnativa per Ausilio, quella di oggi. Il ds dell’Inter incontrerà l’agente argentino Marcelo Simonian, per parlare di Pastore. Inoltre Ausilio, chiederà chiarimenti riguardo la situazione di Tomas Cuello, un giovane attaccante classe 200, di cui si parla un gran bene. Sappiamo come Javier Pastore sia il giocatore preferito della dirigenza nerazzurra, per il suo ruolo di trequartista, tanto desiderato da ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Joao Mario a Londra : gli ultimi aggiornamenti (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra nerazzurra sembra davvero vicina alla cessione di Joao Mario al West Ham(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:23:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 24 gennaio in DIRETTA : Dzeko ed Emerson verso il Chelsea - Inter forte su Pastore - Mascherano all’Hebei : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 24 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, martedì 23 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Dalbert incognita : bidone o giocatore da rivedere? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il terzino sinistro brasiliano, Dalbert, non è fino ad ora riuscito ad esprimersi al meglio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:12:00 GMT)

PASTORE ALL'INTER?/ CALCIOMERCATO - incontro con l'agente : solo un fuoco di paglia? : Calciomercato, PASTORE ALL'INTER? incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'agente Simonian, l'argentino è interessato ma il PSG non sembra intenzionato a cederlo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:23:00 GMT)

PASTORE ALL'INTER?/ CALCIOMERCATO - incontro tra Ausilio e Sabatini con l'agente Simonian : affare possibile? : Calciomercato, PASTORE ALL'INTER? incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'agente Simonian, l'argentino è interessato ma il PSG non sembra intenzionato a cederlo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:20:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - pista Pastore : quanti nodi! (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: si continua a percorrere la pista Javier Pastore per il reparto offensivo. I nerazzurri ci proveranno fino alla chiusura.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:13:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER - il sogno rimane Pastore : nuovo incontro con l’agente - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez e Rafinha non saranno gli unici due acquisti dell’Inter in questa sessione di Calciomercato. La dirigenza nerazzurra cercherà di regalare al tecnico Spalletti almeno un altro rinforzo. D’altronde l’allenatore di Certaldo ha fatto capire che serve ancora qualcosa per poter competere fino alla fine per un posto in Champions League. Il sogno rimane Javier Pastore. Il centrocampista ...

CALCIOMERCATO INTER - il West Ham torna su Joao Mario : si discute la formula del prestito : Nuovo colpo di scena, nella trattativa tra Inter e West Ham per Joao Mario che sembrava ormai giunta ad un punto morto. Perché il club londinese adesso si è detto disposto a pagare per Intero l'...