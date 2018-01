Calciomercato Bari | prosegue la trattativa per Andrada | gli aggiornamenti

Calciomercato - il Bari su Andrada. Memushaj lontano : Bari - Il Bari è vicino all'argentino Andrada, più lontano l'albanese Memushaj (la trattativa al momento è ferma). Federico Andrada , 24 anni fra poco più di un mese, attaccante del River Plate, è ...

Calciomercato Bari - blitz per l’attacco : in arrivo Andrada - attaccante del River Plate : Calciomercato Bari – Momento non entusiasmante in casa Bari, la squadra di Grosso è reduce dal pareggio contro il Cesena ed adesso si prepara per l’importante scontro per la promozione contro l’Empoli. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si guarda con interesse a Federico Andrada, attaccante classe ’94 del River Plate, 10 presenze ed un gol nella scorsa ...

Calciomercato Sampdoria - incontro con il Bari : i blucerchiati puntano Galano e Anderson : Calciomercato Sampdoria – Ancora nessuna operazione in entrata per la Sampdoria che per questo mercato di gennaio aveva come priorità quella di trattenere tutti i big. I blucerchiati hanno pensato a sfoltire la rosa con la cessione degli esuberi. Ivan alla Pro Vercelli e Djuricic al Benevento sono due affari conclusi, ora Osti cercherà di piazzare anche Alvarez e Dodò. Qualche colpo in entrata però potrebbe arrivare in questi ultimi 10 ...

Calciomercato Bari - Henderson in prova : ecco la decisione sul tesseramento : Calciomercato Bari – Il Bari è al lavoro per la ripresa del campionato, la squadra di Grosso sta disputando una buona stagione e punta alla promozione diretta in massima serie senza passare dai playoff. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato, molte delle chance in campionato passeranno dalla strategie adesso nell’ultima parte della finestra di riparazione. Nel frattempo era in prova il centrocampista Liam Henderson, secondo le ...

Calciomercato Bari - si avvicina il colpo a centrocampo : entro mercoledì l’incontro decisivo : Calciomercato Bari – Nonostante qualche passo falso nelle ultime giornate la stagione del Bari può considerarsi positiva fin qui, la squadra si prepara per la ripresa del campionato, si pensa alla difficile trasferta contro il Cesena, l’obiettivo è conquistare bottino pieno per rimanere nelle zone alte della classifica approfittando magari di qualche passo falso. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato. Dopo aver ...

Calciomercato Palermo - occhi in casa Bari : mercoledì summit per Fiamozzi : Calciomercato Palermo – Il Palermo dopo aver rinforzato la rosa con gli acquisti di Fiore e Moreo pensa anche a Riccardo Fiamozzi. Il terzino destro del Bari piaceva anche al Parma, ma ormai i ducali hanno chiuso per Gazzola del Sassuolo e i rosanero hanno quindi la strada spianata. mercoledì a Milano andrà in scena un summit tra Palermo e Bari per cercare di trovare un accordo. Fiamozzi è in prestito dal Genoa, quindi servirà anche il ...

Calciomercato - Emperur passa dal Foggia al Bari : Bari - Alan Empereur è ufficialmente un nuovo giocatore del Bari . Il difensore centrale classe 1994 arriva alla corte di Fabio Grosso dal Foggia , con la formula del prestito secco fino al termine ...

Calciomercato Verona - ufficiale Petkovic. Oikonomou dal Bologna al Bari : Bologna - Inizia a infiammarsi il mercato della Serie A, con i primi movimenti incrociati. Una grande mossa oggi l'ha concretizzata l' Hellas Verona che ha annunciato di aver trovato l'accordo con l'...

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Calciomercato Bari - Memushaj in lista di sbarco : Bari - Memushaj in dirittura d'arrivo al Bari . Il centrocampista albanese è ancora del Benevento , ma ha già detto sì al Bari. Manca solo che il patron dei sanniti Oreste Vigorito dia il proprio ...

Calciomercato - Bari e Ternana pronte a sfidarsi per un centrocampista. Occhio però anche a Perugia e Salernitana : Il Calciomercato di Serie B è già entrato nel vivo, forse più di quello di Serie A. Di oggi è ufficiale il passaggio di Leandro Greco dal Bari al Foggia. Intanto proprio il Bari è pronto a sfidare Ternana, Salernitana e Perugia per Gennaro Acampora, centrocampista di proprietà dello Spezia. Il 23enne ha un contratto in scadenza nel 2019 ma il club ligure difficilmente lo lascerà partire ma dovrà respingere gli assalti di altre squadre del ...

Calciomercato Foggia - arriva Greco dal Bari a titolo temporaneo : Foggia - Il Foggia si è aggiudicato il centrocampista Leandro Greco , classe 1986, che proviene dal Bari , a titolo temporaneo. Il giocatore ha all'attivo 221 presenze tra i professionisti (162 in ...