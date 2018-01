Calcio - Giovanni Malagò attacca Tavecchio : “Disconosce le regole che dovrebbe ottemperare” : Prosegue senza esclusione di colpi la disputa dialettica tra l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ed il n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò. Il massimo dirigente del Coni, dopo l’incontro avuto con i tre candidati alla carica lasciata vacante da Tavecchio, ha manifestato amarezza e forte contrarietà nei confronti dell’agire dell’attuale commissario della Lega di A (Tavecchio). “Alla lettera che abbiamo ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Commissariare la FIGC? Iniziano a convincersi che era una cosa di buonsenso” : Giovanni Malagò è intervenuto in merito alla situazione della FIGC. Dimissioni di Carlo Tavecchio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e ora lotta a tre per la Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Presidente del Coni, a margine della presentazione sull’accordo tra la Federazione Italiana Canoa e il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato: “Commissariare il Calcio? Giorno dopo giorno, sia a livello di ...

Giovanni Allevi con “Born to Fly” a Quelli che il Calcio : Indietro 17 dicembre 2017 ROMA – Domenica 17 dicembre alle 13.45 su Rai2 ultimo appuntamento prima del Natale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite d’eccezione della puntata è Giovanni Allevi che suonerà al pianoforte “Born to Fly”, una delle tracce del suo ultimo disco “Equilibrium”. Uscito […] L'articolo Giovanni Allevi con “Born to Fly” a Quelli che il Calcio sembra essere il primo ...

'Quelli che il Calcio' - Su Rai2 ospite Giovanni Allevi con il brano 'Born to fly' : ... che siede accanto a Eleonora Pedron , Boosta , Diego Abatantuono , l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin , il guru dei motori Giorgio Terruzzi e il Campione del Mondo Fulvio Collovati . ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Non ci sono gli estremi per commissariare la FIGC” : “commissariare la FIGC? Sulla base di quanto è emerso non ci sono gli estremi“. Così si è espresso il presidente del CONI Giovanni Malagò, dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Il numero uno dello sport italiano aveva caldeggiato fortemente la possibilità del commissariamento dopo le dimissioni di Giorgio Tavecchio, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. “Vediamo se il mondo del Calcio dimostrerà di ...

Giovanni Arpino : il Calcio come letteratura e quel duello con Pasolini : "Attraverso un testo noi ci nutriamo di noi stessi" (Pier Paolo Pasolini).Fu una folgorazione, una benedizione, un'epifania. "La suora giovane" di Giovanni Arpino (romanzo del 1959, elogiato da Eugenio Montale) entrò nelle mie vene, e ancora oggi danzano nei miei pensieri e nei miei sogni Antonio e Serena, avvolti da una Torino invernale magica e misteriosa.Ma non fu solo quel libro abbagliante: Arpino diventò la mia bussola nella ...

Giovanni Malagò a Libero : 'Calcio - un pollaio con troppi galli' : 'Se si riesce a evitare il commissariamento', spiega, 'io ne sono felice ma a patto che ci siano le condizioni per andare avanti altrimenti si rischia di fare come in politica con i governi che ...

Calcio - sindaco Sesto San Giovanni : pronti a ospitare stadio Milan : Milano, 1 dic. (askanews) 'Leggo con interesse la possibilità che il Milan torni a valutare con favore l'idea di dotarsi di uno stadio di proprietà. Da sindaco propongo alla società Milan di ...

Giovanni Malagò non infierisce sul Calcio : la Figc perde 2 - 5 milioni di euro - ma poteva andare molto peggio : Il calcio perde altri 2 milioni e mezzo di soldi pubblici, ma viene “graziato” da Giovanni Malagò, che ha evitato un taglio ben maggiore. Troppo delicato il momento, troppo tesi i rapporti con il mondo del pallone dopo il tentativo (forse fallito) di commissariamento, per andare fino in fondo con la riforma dei contributi statali in favore dei cosiddetti “sport minori”. La rivoluzione, del resto, c’era già stata negli scorsi anni, in ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Non possiamo commissariare la FIGC. Sarebbe la scelta doverosa ma farebbero ricorso al Tar” : La FIGC non verrà commissariata, almeno per il momento. Questa la decisione di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, dopo la riunione straordinaria convocata per la giornata odierna. Il numero 1 dello sport italiano rinvia ogni decisione formale al prossimo 11 dicembre “perché altrimenti ci farebbero ricorso al Tar“. Malagò aggiunge però che “il commissariamento Sarebbe l’unica soluzione, anzi la scelta doverosa. La crisi ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Commissariare la FederCalcio. Prematuro fare nomi” : Giornata critica per lo sport, in particolare il Calcio, in Italia. Le dimissioni di Carlo Tavecchio dopo la disastrosa avventura degli azzurri nei play-off per i Mondiali di Russia 2018 hanno sconvolto l’ambiente soprattutto in FIGC. A dover intervenire in prima persona è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò. “C’è la volontà di commissariare la FederCalcio, lo dice lo statuto. Mi sembra l’unica soluzione” ...

Carlo Tavecchio si è dimessoFerdeCalcio - è addio ufficiale E' la vittoria di Giovanni Malagò : Il presidente della Figc, Carlo "Tavecchio si e' dimesso". Lo ha annunciato, uscendo dal Consiglio federale in corso a Roma, il presidente degli arbitri italiani, Marcello Nicchi Segui su affaritaliani.it