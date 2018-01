: Cagnotto diventa mamma: "E' nata Maya" - NotizieIN : Cagnotto diventa mamma: "E' nata Maya" - CybFeed : #BreakingNews Cagnotto diventa mamma: "E' nata Maya" - zazoomblog : #Tania Cagnotto diventa mamma è nata Maya #Tania #Cagnotto #diventa #mamma: #è #nata #Maya - reburdo : RT @ilmessaggeroit: Nuoto, Tania #cagnotto diventa mamma: è nata #maya -

Taniata. Ad annunciarlo la stessa ex tuffatrice bolzanina: "Ce l'abbiamo fatta, èla nostra piccola. Stiamo tutti bene. Grazie per essermi stati vicini anche in questo momento magico!". La bimba pesa 3 chili e 40 grammi ed ècon una settimana di anticipo. La campionessa,argento olimpico nel sincro dal trampolino con Francesca Dallapè (dall'aprile scorso) e bronzo dal trampolino da 3 metri sempre a Rio, dal settembre 2016,è sposata con Stefano Parolin.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)