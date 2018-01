Cadavere sui binari a Casoria | in tilt traffico ferroviario Napoli-Roma

: CASORIA. Ritrovato cadavere sui binari nei pressi della stazione - - Antico_Egitto : CASORIA. Ritrovato cadavere sui binari nei pressi della stazione - - Andrew3046 : Cadavere sui binari: è di Ciro Ascione, il 16enne scomparso sabato - allnews24eu : Cadavere sui binari: è Ciro, il 16enne scomparso - - cristinaliguori : Casoria. Cadavere sui binari: è di Ciro Ascione, il 16enne scomparso sabato | Teleclubitalia - cronaca e notizie da… - ilgiornaledicas : Identificato il cadavere ritrovato sui binari a Casoria: si tratterebbe di Ciro Ascione -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Dalle 17.10 ilfra(linea, via Formia) è sospeso, in direzione, per il rinvenimento di unsui. È in corso la riprogrammazione ...