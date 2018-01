“Buono spesa IKEA da €500” Ma è l’ennesima bufala che gira su WhatsApp

: Ocio al messaggio del buono spesa di Ikea, è una catenazza di merda. - ciocapiatti : Ocio al messaggio del buono spesa di Ikea, è una catenazza di merda. - AntonelloC1988 : RT @ccm_italia: #WhatsApp torna truffa buono spesa #IKEA. Le novità - ccm_italia : #WhatsApp torna truffa buono spesa #IKEA. Le novità - cecchi76 : @decathlonitalia Mi sono lamentato del fatto che non state riconoscendo in nessun modo le spese accessorie ed i dis… - cecchi76 : Mi sono lamentato del fatto che non state riconoscendo in nessun modo le spese accessorie ed i disagi subiti da un… -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto anche in ItaliaBusiness, la versione della popolare app di messaggistica istantanea destinata ad imprese e utenti business che vogliono migliorare l’interazione e restare in contatto con i propri clienti. Ma è proprio l’enorme popolarità di questo software di comunicazione che, spesso e volentieri, rendeuna delle mete preferite dai cyber-criminali per diffondere truffe che puntano al furto di dati sensibili o attivazione di servizi a pagamento. Accade sempre più spesso che attraversovengano diffusi messaggi falsi, catene di sant’Antonio e vere e proprie truffe che prendono di mira gli utenti dell’app. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del messaggio truffa che chiedeva agli utenti di aggiornare le informazioni personali per evitare la disattivazione dell’account. Adesso, invece, tocca ...