Brasile - l'ex presidente Lula condannato anche in appello per corruzione : addio alla terza candidatura : Quando pensiamo al presidente Lula , con tutta la sua intelligenza, perspicacia ed esperienza politica, è molto difficile credere che non si fosse accorto dello schema di corruzione alla Petrobras. ...

Nazionalista - sessista - omofobo - a favore delle armi : il candidato presidente Jair Bolsonaro è il Trump del Brasile : Lo hanno già ribattezzato come il Donald Trump del Brasile. Anche se non dispone di tutte le sue ricchezze, sembrano avere molti punti in comune: è un fervente sostenitore delle armi per tutti, è un religioso Nazionalista, anti-gay, sessista, e il suo slogan è “il Brasile sopra ogni cosa, Dio sopra tutti”. Stiamo parlando di Jair Bolsonaro, uno dei candidati alle prossime elezioni presidenziali del 2018 del paese carioca, che secondo gli ultimi ...