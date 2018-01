Borsa | Milano prosegue piatta | bene banche

Borsa : Milano apre debole (-0 - 09%) : (ANSA) - Milano, 24 GEN - Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,09%, a quota 23.815 punti. 24 gennaio 2018 Diventa fan di ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende dati da Europa e Usa (24 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici sia dall'Europa che dagli Stati Uniti, sperando in un rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:43:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in calo con Ferrari : (ANSA) - Milano, 23 GEN - Seduta in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,22% a 23.836 punti. In fondo al listino Ferragamo (-2,12%) su prese di profitto dopo i rialzi di ...

Borsa : Francoforte la migliore con lo Zew - Milano(-0 - 2%) non sfonda i 24mila : ... pur limitata nel pomeriggio dall'euro/dollaro spintosi fino a 1,23, chiude in buon rialzo (+0,71%) grazie alla pubblicazione dell'indice Zew sulle prospettive dell'economia tedesca (salito a 20,4 ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 22% - Trevi a +19 - 84% (23 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI proverà a raggiungere i 24.000 punti. Nella giornata sono attesi dati macroeconomici dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:37:00 GMT)

Borsa Milano supera i 24 mila punti : milano, 23 GEN - Partenza in rialzo per Piazza Affari, sulla scia di Wall Street e dei mercati asiatici e in linea con le altre Borse europee. Il Ftse Mib sale dello 0,6% a oltre 24 mila punti, soglia ...

Borsa : Europa in rialzo sulla scia dei record di Wall Street - a Milano bene le banche : Intanto questa mattina la Banca centrale giapponese ha confermato la propria politica ultra-accomodante. Parigi sale dello 0,42%, Francoforte dello 0,88% e Milano dello 0,51%. Anche Madrid guadagna ...

Borsa Milano apre in rialzo (+0 - 4%) : (ANSA) - Milano, 23 GEN - Apertura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,4% a 23.985 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari vicina ai 24.000 punti (23 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI proverà a raggiungere i 24.000 punti. Nella giornata sono attesi dati macroeconomici dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Borsa Milano chiude in rialzo - vola Yoox : (ANSA) - Milano, 22 GEN - Piazza Affari (+0,59%) è tra le migliori d'Europa, con Atene e Madrid che conquistano i primi due posti del podio spinte dalle decisioni delle agenzie di rating che hanno ...