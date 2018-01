: Borsa, Tokyo apre in ribasso a -0,43% - NotizieIN : Borsa, Tokyo apre in ribasso a -0,43% - Cbotnews : #Usa #Tokio #Nikkei225 : BoJ conferma politica ultra espansiva, festeggia la borsa di Tokyo con massimi che non si… - InvestingItalia : #Borsa Tokyo chiude positiva sui massimi dal 1991 - - zazoomblog : #Borsa di Tokyo in netto rialzo Nikkei guadagna 129% #Borsa #di #Tokyo #in #netto #rialzo, #Nikkei #guadagna ... - romadailynews : #Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,29%: Borsa di Tokyo in netto rialzo… -

Ladiavvia gli scambi col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi che hanno portato l'indice di riferimento ai massimi in 27 anni, mentre si va rivalutando lo yen al cambio con le principali valute, in scia alla decisione della Banca del Giappone (Boj) di non modificare la politica monetaria nel breve termine. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,43%, a quota 24.021,83, con una perdita di 102 punti.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)