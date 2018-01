Borsa : Milano prosegue piatta - bene banche : Milano, 24 GEN - La Borsa di Milano prosegue la seduta con il Ftse Mib piatto (+0,03%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari bene le banche mentre sono deboli i titoli legati al ...

Borsa - le banche mettono il turbo dopo le parole di Nouy : mettono il turbo a metà seduta le big bank italiane quotate dopo le dichiarazione di Daniele Nouy. In questo momento Banco BPM viaggia in cima al paniere principale del FTSE Mib con un rialzo del 3,56%...

Borsa : Europa in rialzo sulla scia dei record di Wall Street - a Milano bene le banche : Intanto questa mattina la Banca centrale giapponese ha confermato la propria politica ultra-accomodante. Parigi sale dello 0,42%, Francoforte dello 0,88% e Milano dello 0,51%. Anche Madrid guadagna ...

Borsa italiana tonica con banche e YNAP : FTSE MIB +0 - 59% : Secondo la stessa fonte Telecom Italia (+1,53%) ha fatto pervenire alla Lega Serie A un'offerta per il pacchetto C, ovvero per i diritti del triennio 2018-2021 in streaming per le partite delle ...

Borsa : Europa cauta in avvio - Milano al palo con realizzi sulle banche : I documenti potrebbero contenere indicazioni importanti sulle prossime mosse di politica monetaria. sulle prime battute Milano e Madrid oscillano sulla parita', Parigi sale dello 0,01% e Francoforte ...

Borsa : Europa allunga il passo - a Milano bene le banche - corre ancora Fca : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Le Borse europee stanno allungando il passo al giro di boa della meta' seduta, complici i dati macroeconomici che testimoniano un'economia europea in forte ripresa. Il tasso di disoccupazione della zona euro lo scorso novembre e' tornato al livello piu' basso dal gennaio 2009, attestandosi all'8,7%. Milano guadagna mezzo punto ...

Borsa : Milano sale con banche e petrolio : Milano, 9 GEN - Ancora un avvio di seduta positivo per Piazza Affari, che si muove in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib sale dello 0,3% sostenuto dagli acquisti sulle banche e sui ...

Borsa - Milano peggiore Europa con banche : Milano, 3 GEN - A metà seduta Piazza Affari si accomoda in fondo ai listini europei con il Ftse Mib che cede lo 0,3%, appesantito dalla debolezza del comparto bancario nel giorno del debutto della ...

Borsa Milano chiude con sbandata banche : (ANSA) - Milano, 29 DIC - Il ritorno delle vendite sui titoli di Stato dei Paesi storicamente maggiormente sotto l'attacco della speculazione ha fatto concludere l'ultima seduta dell'anno di Piazza ...

Spotify in Borsa con la quotazione "fai da te" e senza banche d'affari : MILANO - Un bel taglio sui costi e tanta fiducia nel proprio potenziale. Spotify, la società svedese che offre ascoloto illimitato di musica in streminf in cambio di un abbonamente mensile, ha deciso ...

Borsa : Europa piatta a meta' seduta - a Milano banche in altalena : Prosegue la debolezza dello yen, dopo che la Banca del Giappone ha deciso di continuare con la politica monetaria ultra-accomodante vista l'assenza di pressioni inflattive. L'euro/yen e' a 134,6 ...

Borsa Milano chiude in calo - bene banche : Milano, 19 DIC - La Borsa di Milano (-0,52%) rallenta in chiusura di seduta in linea con gli altri listini europei ed in scia con Wall Street dove gli investitori attendono il voto sulla riforma delle ...

Padoan : "Per le 4 banche non c'erano alternative. RimBorsati 190 milioni" : ... in tutti i casi, di evitare l'uso del bail-in, di proteggere gli obbligazionisti senior e i depositanti, di salvaguardare il finanziamento all'economia reale e i livelli occupazionali". "Ricordo ...