BOLOGNA - Novità per i bus Tper dell' area metropolitana

Calciomercato - novità dall’estero : “Milito bussa in casa BOLOGNA” : Calciomercato BOLOGNA – Il Bologna è reduce dall’importante successo in campionato contro il Benevento ma a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo nelle ultime ore novità dall’estero. Nel dettaglio Diego Milito, direttore tecnico del Racing Avellaneda avrebbe fatto un’offerta ai felsinei per Rodrigo Palacio, protagonista di una stagione positiva fino al momento. Il Bologna per il momento non è ...

BOLOGNA - due possibili forfait per Donadoni : novità dall’infermeria : “Mancano due giorni alla ripresa del campionato contro il Benevento di De Zerbi: questa mattina la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole con una seduta tattica e una serie di esercitazioni sui piazzati. Adam Masina è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, ancora a riposo Erick Pulgar per una sindrome influenzale”. Questo quanto comunicato in data odierna dal Bologna attraverso il proprio sito ufficiale. ...

Cosmopack 2018 presenta a BOLOGNA le novita' e le tendenze dell'industria cosmetica mondiale : Tra gli argomenti dedicati alla filiera produttiva, la rivista on-line CosmeticsDesign.com modererà una tavola rotonda sul tema dell'innovazione nel mondo del packaging. Le ultime tendenze nel colore ...

Calciomercato BOLOGNA - Bigon svela : Verdi - Dzemaili e Paletta - le novità : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Torino, adesso per i prossimi giorni a tenere banco sarà il mercato, ecco le indicazioni di Bigon in vista di gennaio: “Donadoni non ha dato consigli a Verdi, ha detto che vorrebbe poterlo allenare ancora e che quando è capitato a lui ha deciso in un modo, ma non ha consigliato a Verdi di fare altrettanto. Nessuno sta spingendo Verdi ad andare e lui ...

Probabili formazioni / Chievo BOLOGNA : quote e le ultime novità live. I dubbi in attacco (Serie A) : Probabili formazioni Chievo Bologna: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo al Bentegodi. Assenti annunciati Meggiorini e Palacio. (Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:50:00 GMT)

Calciomercato BOLOGNA - Bigon fa un punto sul futuro di Verdi : importanti novità : Calciomercato Bologna – Nel pre-partita del match contro il Milan, il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha fatto un punto sul momento della squadra e sul futuro di Simone Verdi, visti i numerosi rumors che circolano sull’esterno rossoblù. Ecco le dichiarazioni rilasciate a ‘Premium Sport’: “Noi dobbiamo guardare al nostro momento. L’annata è lunga e le partite devono essere buone: oggi la squadra ...