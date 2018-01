Boldrini | La destra mi spaventa quando strumentalizza la paura

Ultradestra - Boldrini : “Grave sottovalutazione dei gruppi neofascisti e neonazisti. E i social sono complici” : La presidente uscente della Camera dei Deputati Laura Boldrini visita il Museo della Liberazione a Roma, per celebrare i settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione. L'articolo Ultradestra , Boldrini : “Grave sottovalutazione dei gruppi neofascisti e neonazisti. E i social sono complici” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pisapia : "Il Pd smetta di guardare a destra" Boldrini : "Non ci sono condizioni per alleanza" : Il leader di Campo progressista prova a riunire il centrosinistra aprendo i lavori di "Diversa, una proposta per l'Italia. "Non possiamo lasciare il Paese alla destra", ribadisce, "ma il Pd guardi a sinistra". Subito dopo però Laura Boldrini chiude le porte: "Non ci sono le condizioni per un'alleanza".